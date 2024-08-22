Sainz: "Ferrari gelişim savaşında geride kaldı"

Ferrari, güncellemelere rağmen 2024 sezonunun ilk yarısında istediği performansı yakalayamadı.



Maranello merkezli ekip, yeniden rekabete dahil olabilmek için kapsamlı bir analiz sürecine başladı.



Ferrari pilotu Carlos Sainz, McLaren ve Mercedes'in kendilerini geçtiğini kabul ederken, Red Bull'un hala en güçlü ekip olduğunu da vurguladı.



"Takım, sezonun ve özellikle ilk yarının analizini yaptı. Bizim için önemli olan, güncellemelerde yaşadığımız sorunları tamamen anlamak ve bir sonraki güncellemelerin gerçekten ihtiyaç duyduğumuz yönde ilerlemesini sağlamak."



"Rakiplerimizin bu konuda harika bir iş çıkardığı çok açık."



"Mercedes ve McLaren her ikisi de bizi geçti. Red Bull da yine çok rekabetçi görünüyor."



"Eğer yeniden rekabete geri dönmek istiyorsak, güncellemelerden beklediğimiz performansı neden tam olarak alamadığımızı anlamamız gerekiyor."



"Bu süreçte doğru yolu bulmak için çalışıyoruz ve bir sonraki adımda hedefimize ulaşmayı planlıyoruz."