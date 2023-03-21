Sainz: "Ferrari, gelişim rotasını çoktan belirledi"

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Ferrari, Charles Leclerc'in yarış dışı kalması, Carlos Sainz'in Aston Martin'e ayak uydurmakta zorlanması ve bu süreçte lastiklerini bitirerek podyumu kaybetmesiyle Bahreyn'de iyi bir yarış geçirmedi.

Takım patronu Fred Vasseur, Ferrari'nin Bahreyn'deki ana sorununun kötü lastik yönetiminden ziyade hız eksikliği olduğunu savundu.

Ancak Cidde'de, çok daha pürüzsüz ve daha az zorlu bir pistte, SF-23 aracı Pirelli'nin C2 lastiğinde yine zorlandı.

Kötü bir zamanlamayla ikinci stint için sert lastiği takan Sainz, Güvenlik Aracının gridi birbirine yaklaştırmasının ardından geriye düştü.

Yumuşak lastiklerle güçlü bir açılış stintinin ardından Leclerc de sert lastikle geriledi ve ikili, kazanan Sergio Perez'in 35 ve 43 saniye gerisinde sırasıyla altıncı ve yedinci olarak yarışı tamamladı.

Sainz, Ferrari'nin Bahreyn'deki açığın nereden kaynaklandığını çoktan tespit ettiğini ve rüzgar tünelindeki iyi bir korelasyonun takıma net bir geliştirme odağı ve rekabetçi olabileceğine dair 'iyimserlik' verdiğini açıkladı.

Sainz, "Sanırım zorlu geçen son yarış, olmak istediğimiz yerde olmadığımızı, hâlâ Mercedes ve Aston'a göre daha çok lastik aşınması yaşadığımızı kanıtlıyor. Ve biraz yarış temposundan yoksunuz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Biraz şaşkınım çünkü Cuma gününden sonra ve hafta sonundan önce Cidde'de ikinci olma şansımız olduğunu düşünüyordum."

"Bu zayıflığı iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi görmek için güncellemelerin gelmesini beklememiz gerekiyor."

"Mesele şu ki, araç rüzgar tünelindekiyle tamamen aynı şeyi yapıyor, bu yüzden zayıflığın nerede olduğunu biliyoruz. Bunu Bahreyn'de zaten tespit etmiştik."

"Aracı nerede geliştireceğimizi biliyoruz, sadece zamana ihtiyacımız var çünkü güncellemeleri yarın hemen getiremeyiz, ancak sezon başında geleceğinden eminim."

"Bu, sezonumuzu tamamen değiştirebilir. Bu yüzden çok çalışmalıyız." dedi.

SF-23'ün sıralama performansı ile yarış temposu arasındaki uçurum, Leclerc'in ilk sıradaki Perez'in sadece 0.155 gerisinde güçlü bir ikincilik elde etmesiyle vurgulandı.

Sainz, sert lastikteki aşınma sorununun trafikte daha da kötü olduğunu söyledi.

"Şu anda yarış temposu açısından, genel olarak araç dengesi açısından ve hatta kirli havada bile olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Temiz havada bile lastikleri aşırı ısıtıyorsak, bir de öndeki aracı takip ettiğimizi düşünün; lastikleri canlı canlı yiyoruz. Ve iyi tur zamanları elde etmek için temiz havaya ihtiyacımız var."