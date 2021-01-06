Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor

Sainz’in, takımdan 2020 sonunda ayrılacağı açıklanan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in yerine 2021 sezonunda Ferrari’ye katılacağı geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulmuştu.

McLaren’da 2 başarılı sezon geçiren ve son yılında takımı Lando Norris’le birlikte üreticiler şampiyonasında 3.lüğe taşıyan İspanyol pilotun Ferrari’deki takım arkadaşı Charles Leclerc olacak.

Fakat yeni sezon öncesinde testler de 3 günle sınırlandırılmışken Sainz’in yeni Ferrari SF21 aracına alışmak için pek zamanı olmayacak.

Bu da çoğu takımın her bir sürücüsünün yeni araca alışabilmesi için onlara sadece 1.5 günlük test süresi verebileceği manasına geliyor.

Ferrari önümüzdeki haftalarda Sainz’e eski F1 araçlarıyla özel test imkanı sunmayı planlasa da Sainz, 2021 aracıyla kısıtlı test süresi sebebiyle yeni sezona girişte zorlanabileceğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Sainz, “Ferrari’ye geldiğimde araçtan en fazlasını çıkarabilmek için yarışlara ve tecrübeye ihtiyacım olacağını biliyorum.”

“Buna ek olarak sadece 1.5 günlük bir test sürem olacağını da hesaba katarsanız ilk yarışa yepyeni bir aracı sadece 1.5 gün test etmiş bir şekilde gireceğim.”

“Benim için yapması zor bir şey olacak ama bu tür meydan okumaları severim. Olabilecek en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışacağım, neler elde edebileceğimi göreceğiz.” dedi.

Sainz daha öncesinde McLaren’la anlaşırken çok yıllık bir sözleşme imzalamanın önemli olduğunu çünkü daha yüksek bir seviyede performans göstermesi açısından kendisine uzun soluklu bir stabilite sağladığını söylemişti.

Sainz, Ferrari’yle ilk olarak 2 yıllık bir sözleşme imzaladı ve üstünde her zaman baskı olacağını kabul etse de McLaren’dakine benzer şekilde stabilitenin, kendisinden en iyi performansı çıkarabilmesi konusunda faydalı olacağını düşünüyor.

Sainz, “Ferrari’de baskı her zaman yüksektir, sözleşmenizin kaç yıllık olduğu önemli değil. Ve geldiği gibi olabilecek en yüksek hızına çıkmak isteyen ilk kişi benim.”

“Fakat benim için 2 yıllık bir anlaşma önemli. McLaren’a katıldığımdan beri her zaman söylüyorum ve şimdi Ferrari’ye katılırken de söylüyorum, bir sürücü için takımda biraz stabiliteye sahip olmak her zaman önemlidir.”

“McLaren’la ikinci senemde ilk seneme kıyasla araçtan daha çok performans çıkardığımı düşünüyorum. Ve Renault’da Daniel Ricciardo gibi kişilere baktığınızda aracı tanımak için biraz zaman geçirmenin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.”

“Bugünkü Charles Leclerc’e ve 1.5 sene önce Ferrari’ye katılan Charles Leclerc’e baktığınızda farklı kişiler olduklarını görebilirsiniz. Bugünkü Lewis Hamilton’a ve 2013 yılında Mercedes’e katılan Lewis Hamilton’a baktığınızda farklı olduğunu görürsünüz.”

“Araçtan performans çıkarmak konusunda çok daha fazla şey öğreniyorsunuz.” dedi.

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