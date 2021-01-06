Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor

paylaşım
yorumlar
Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Carlos Sainz yeni araçla kısıtlı test süresi sebebiyle Ferrari’yle ilk Formula 1 sezonunun “zor olacağını” fakat bu meydan okumadan da zevk duyduğunu söyledi.

Sainz’in, takımdan 2020 sonunda ayrılacağı açıklanan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in yerine 2021 sezonunda Ferrari’ye katılacağı geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulmuştu.

McLaren’da 2 başarılı sezon geçiren ve son yılında takımı Lando Norris’le birlikte üreticiler şampiyonasında 3.lüğe taşıyan İspanyol pilotun Ferrari’deki takım arkadaşı Charles Leclerc olacak.

Fakat yeni sezon öncesinde testler de 3 günle sınırlandırılmışken Sainz’in yeni Ferrari SF21 aracına alışmak için pek zamanı olmayacak.

Bu da çoğu takımın her bir sürücüsünün yeni araca alışabilmesi için onlara sadece 1.5 günlük test süresi verebileceği manasına geliyor.

Ferrari önümüzdeki haftalarda Sainz’e eski F1 araçlarıyla özel test imkanı sunmayı planlasa da Sainz, 2021 aracıyla kısıtlı test süresi sebebiyle yeni sezona girişte zorlanabileceğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Sainz, “Ferrari’ye geldiğimde araçtan en fazlasını çıkarabilmek için yarışlara ve tecrübeye ihtiyacım olacağını biliyorum.”

“Buna ek olarak sadece 1.5 günlük bir test sürem olacağını da hesaba katarsanız ilk yarışa yepyeni bir aracı sadece 1.5 gün test etmiş bir şekilde gireceğim.”

“Benim için yapması zor bir şey olacak ama bu tür meydan okumaları severim. Olabilecek en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışacağım, neler elde edebileceğimi göreceğiz.” dedi.

İlgili İçerik:

Sainz daha öncesinde McLaren’la anlaşırken çok yıllık bir sözleşme imzalamanın önemli olduğunu çünkü daha yüksek bir seviyede performans göstermesi açısından kendisine uzun soluklu bir stabilite sağladığını söylemişti.

Sainz, Ferrari’yle ilk olarak 2 yıllık bir sözleşme imzaladı ve üstünde her zaman baskı olacağını kabul etse de McLaren’dakine benzer şekilde stabilitenin, kendisinden en iyi performansı çıkarabilmesi konusunda faydalı olacağını düşünüyor.

Sainz, “Ferrari’de baskı her zaman yüksektir, sözleşmenizin kaç yıllık olduğu önemli değil. Ve geldiği gibi olabilecek en yüksek hızına çıkmak isteyen ilk kişi benim.”

“Fakat benim için 2 yıllık bir anlaşma önemli. McLaren’a katıldığımdan beri her zaman söylüyorum ve şimdi Ferrari’ye katılırken de söylüyorum, bir sürücü için takımda biraz stabiliteye sahip olmak her zaman önemlidir.”

“McLaren’la ikinci senemde ilk seneme kıyasla araçtan daha çok performans çıkardığımı düşünüyorum. Ve Renault’da Daniel Ricciardo gibi kişilere baktığınızda aracı tanımak için biraz zaman geçirmenin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.”

“Bugünkü Charles Leclerc’e ve 1.5 sene önce Ferrari’ye katılan Charles Leclerc’e baktığınızda farklı kişiler olduklarını görebilirsiniz. Bugünkü Lewis Hamilton’a ve 2013 yılında Mercedes’e katılan Lewis Hamilton’a baktığınızda farklı olduğunu görürsünüz.”

“Araçtan performans çıkarmak konusunda çok daha fazla şey öğreniyorsunuz.” dedi.

Alakalı video

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"

Önceki haber

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"

Son Haberler

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor

24 dk
2
Formula 1

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

11s
3
Formula 1

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

10s
4
Formula 1

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

1g
5
Formula 1

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

8s

Son Haberler

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor
F1

Sainz, Ferrari F1 aracıyla kısıtlı test süresinin zorluğundan zevk almaya bakıyor

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"
F1

Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
F1

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!
F1

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?
F1

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.