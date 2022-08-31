Sainz: "Ferrari direktiften etkilenmedi"

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Belçika GP'si ile birlikte F1 yaz arasından dönerken, takımlar birtakım değişikliklere ayak uydurmak zorunda kalmıştı -bunların en önemlisi, Kanada GP'sinde yayınlanan ancak yeni yeni devreye giren direktif.

Araçların ne kadar dalgalanma yaşayabileceğini ve esnek tabanları kontrol altına almak amacıyla yayınlanan direktifin Red Bull ve Ferrari'yi etkilemesi bekleniyordu, ancak RBR cephesinde Verstappen 14. sıradan başladığı yarışı kazanırken Ferrari nispeten gerilemiş göründü.

Takımın direktiften etkilenip etkilenmediği meçhul, fakat geçmişe bir baktığımızda 2019 ABD GP'si öncesi yayınlanan güç ünitesi konulu direktiflerin takımı bir hayli geri götürdüğünü görüyoruz, dolayısıyla takımın bu konuda kötü bir şöhreti var.

Ancak yarışa pole pozisyonundan başlayan ve az farkla da olsa podyuma çıkan Sainz, sıkıntıların pist kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Sainz, "Taban düzenlemelerinden hiç etkilenmedik, sadece sahip olduğumuz araç bu tarz pistlere uygun değil."

"Zandvoort'tan sonra göreceğiz. Bence herhangi bir sonuca varmak için Zandvoort'a, yüksek yere basma gücü isteyen bir piste gitmemiz ve nasıl bir performans sergilediğimizi görmemiz gerekiyor, ama benim hissim biraz kötü bir hafta sonu geçirdiğimiz yönünde.

"Aynı şekilde Red Bull da harika bir hafta sonu geçirdi, aradaki farkın açılıp açılmadığını analiz etmek için birkaç yarış daha bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Red Bull'un bu denli üstün olması şaşırtıcıydı, sanırım bunu söylemezsek yalan söylemiş oluruz."

"Şaşırdık çünkü fark kesinlikle çok daha büyüktü, iki takım arasında tüm sezon boyunca gördüğümüz en büyük farktı. Bunu kesinlikle beklemiyorduk. Bu da geriye dönüp bu tür bir pistte neden bu kadar zayıf olduğumuzu analiz etmemiz gerektiği anlamına geliyor.

"İlk olarak Monza için daha iyi bir düşük yere basma gücü paketi bulmaya çalışmamız gerekiyor, çünkü bu alanda o kadar da güçlü değiliz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images