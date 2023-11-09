Sainz: "Ferrari değil, Mercedes baskı altında"
Carlos Sainz, Mercedes'in 2023 sezonunda şampiyona ikinciliği konusunda Ferrari'den daha fazla baskı hissettiği görüşünde.
Bir takım şampiyonada ne kadar üst sırada yer alırsa, yıl sonunda para ödülünden o kadar büyük miktarda pay alıyor. Carlos Sainz'ın ekibi Ferrari şu anda Mercedes'in 382 puanına karşılık 362 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Son iki yarışta dağıtılacak 88 puan daha var ve Sainz, Mercedes'in avantajlı olmasına rağmen üzerlerindeki baskıyı arttırabileceklerini, bunun da kendilerine fırsat sunabileceğini söylüyor.
İspanyol pilot şöyle konuştu: "Puanlar pazar günü veriliyor ve Mercedes'in Pazar günleri genellikle daha güçlü olduğunu, bizim de en zayıf noktamızın Pazar günleri olduğunu biliyoruz."
"Bu açıdan onların avantajlı olduğunu görüyorum."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
"Fakat en azından onları baskı altında tutabiliriz, böylece hata yapma lüksleri olmaz çünkü bunu yaparlarsa bundan faydalanıyor olacağız."
"Bu iyi bir mücadele. Her zaman çok yakınız. Genellikle geriden başlayıp bizi geçiyorlar, umarım bu eğilim son yarışlarda değişir ya da en azından bizi geçmezler."
İspanyol pilot şöyle devam etti: "Sıralamalarda her zaman yarıştan daha iyiyiz. Yarışta bir tür dengesizlik var."
"Bu yıl pazar günleri çok iyi olduğumuz zamanlar da oldu, çok geride kaldığımız zamanlar da... Bu durum lastik hamuruna, piste ve biz sürücülerin lastikleri nasıl kullandığına bağlı."
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