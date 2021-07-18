Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok" Sonraki / Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, her ne kadar pit stop hatası nedeniyle epey vakit kaybetse de, Ferrari'nin Silverstone performansından keyif aldığını söyledi.

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Ferrari, Silverstone'da hem mutluluğu hem de üzüntüyü birlikte yaşadı. SF21 için oldukça zor olacağı düşünülen Silverstone'da Charles Leclerc ikinci olurken, Carlos Sainz altıncı oldu.

Bu şekilde bakıldığında, aslında sonuç Ferrari için oldukça iyi görünebilir. Ancak Leclerc, son üç tura kadar liderdi ve galibiyeti son anlarda kaybettiği için büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sainz ise yavaş bir pit stop edeniyle epey vakit kaybedince, iki McLaren pilotunun ardında finiş gördü ve şampiyona için kritik puanları kaybetti.

Sainz şöyle konuştu: "Yazık oldu, bugün gerçekten çok iyi bir yarış çıkardık. Her zaman saldırı modundaydık ve önümüz açıkken araç inanılmaz derecede iyi bir hıza sahipti. Bugün Ferrari'yi sürmek çok güzeldi ve araç harika bir tempoya sahipti."

"Ricciardo'yu pitlerle geçmeye çalıştık ama pit stoplarda yaşadığımız sorun bize pahalıya patladı. Bu yüzden onu geçemedik. Bu, biraz üzüntü verici çünkü bu yıl pit stoplar her zaman mükemmeldi ve bugün olanlardan dolayı şikayet etmenin bir anlamı yok."

"Takım bugün Charles ile de harika bir yarış çıkardı. Yavaş bir pit stopa rağmen altıncı olduğumu unutmamak lazım."

"Monte Carlo'da kazanacak hıza sahiptik, burada Mercedes ve Red Bull üstündü. Bizim için çok zor bir pistte bu kadar rekabetçi olmak gerçekten şaşırtıcı. Önümüz açıkken pistteki en hızlı araç Ferrari'ydi ve bu gerçekten iyi bir haber."

"Şimdi sırada Budapeşte var ve nerede olacağımızı göreceğiz. Fakat bu hafta sonu takım için çok olumlu geçti ve hepimiz bundan memnun olabiliriz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Önceki haber

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Sonraki haber

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

5 s
2
Formula 1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

48 dk
3
Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

3 s
4
Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

2 s
5
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

9 s
Son Haberler
Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
F1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

8dk
Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"
F1

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

28dk
Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
F1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

48dk
Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"
F1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

1 s
FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"
F1

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

1 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
11 s

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Marco Di Marco Daha fazlası
Marco Di Marco
Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük" Fransa GP
Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
FIA F2

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Tsunoda, AlphaTauri ile Misano'da piste çıktı
Formula 1

Tsunoda, AlphaTauri ile Misano'da piste çıktı

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: ''Bazen, Charles'ı önüme geçirmem gerekebilir''
Formula 1

Sainz: ''Bazen, Charles'ı önüme geçirmem gerekebilir''

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı
Formula 1

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

Sainz: “Pirelli, eski F1 lastik tedarikçilerine göre daha zor görevlere sahip”
Formula 1

Sainz: “Pirelli, eski F1 lastik tedarikçilerine göre daha zor görevlere sahip”

Daha fazlası
Scuderia Ferrari
Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli" Britanya GP
Formula 1

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı! Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor
Formula 1

Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''

Son Haberler

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.