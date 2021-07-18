Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Ferrari, Silverstone'da hem mutluluğu hem de üzüntüyü birlikte yaşadı. SF21 için oldukça zor olacağı düşünülen Silverstone'da Charles Leclerc ikinci olurken, Carlos Sainz altıncı oldu.

Bu şekilde bakıldığında, aslında sonuç Ferrari için oldukça iyi görünebilir. Ancak Leclerc, son üç tura kadar liderdi ve galibiyeti son anlarda kaybettiği için büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sainz ise yavaş bir pit stop edeniyle epey vakit kaybedince, iki McLaren pilotunun ardında finiş gördü ve şampiyona için kritik puanları kaybetti.

Sainz şöyle konuştu: "Yazık oldu, bugün gerçekten çok iyi bir yarış çıkardık. Her zaman saldırı modundaydık ve önümüz açıkken araç inanılmaz derecede iyi bir hıza sahipti. Bugün Ferrari'yi sürmek çok güzeldi ve araç harika bir tempoya sahipti."

"Ricciardo'yu pitlerle geçmeye çalıştık ama pit stoplarda yaşadığımız sorun bize pahalıya patladı. Bu yüzden onu geçemedik. Bu, biraz üzüntü verici çünkü bu yıl pit stoplar her zaman mükemmeldi ve bugün olanlardan dolayı şikayet etmenin bir anlamı yok."

"Takım bugün Charles ile de harika bir yarış çıkardı. Yavaş bir pit stopa rağmen altıncı olduğumu unutmamak lazım."

"Monte Carlo'da kazanacak hıza sahiptik, burada Mercedes ve Red Bull üstündü. Bizim için çok zor bir pistte bu kadar rekabetçi olmak gerçekten şaşırtıcı. Önümüz açıkken pistteki en hızlı araç Ferrari'ydi ve bu gerçekten iyi bir haber."

"Şimdi sırada Budapeşte var ve nerede olacağımızı göreceğiz. Fakat bu hafta sonu takım için çok olumlu geçti ve hepimiz bundan memnun olabiliriz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images