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Sainz: "Ferrari bu hafta sonu en iyi altıncı takımdı"

Hollanda GP'sini beşinci tamamlayan Carlos Sainz, Ferrari'nin hafta sonu boyunca en hızlı altıncı araca sahip olduklarını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari

Değişken koşullarda elinden geleni yapmaya çalışan ve kuru zeminde erkenden pit yaparak bir süreliğine de olsa avantaj elde eden Sainz, günün sonunda yarışı beşinci sırada tamamladı.

Bir ara hem erken pit, hem de Fernando Alonso'nun yavaş piti nedeniyle kendini üçüncü sırada bulan Sainz, daha hızlı Aston Martin'e karşı yerini koruyamadı ve podyum savaşından hızlıca düştü.

Sonraki turlarda Pierre Gasly'e de geçilen Sainz, hiç olmazsa kırmızı bayrak periyodundan sonra Lewis Hamilton ve Lando Norris'i savunmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan ve sonuçtan mutlu olsa da hayal kırıklığını gizlemeyen Sainz'a göre Ferrari hafta sonu boyunca en iyi altıncı araç konumundaydı.

Sainz, "Alpine'e baktıktan sonra bu hafta sonu en hızlı altıncı araç olduğumuzu söyleyebilirim."

"Bir noktada podyum için mücadele edebilecek gibi göründüğümüzü biliyorum, ancak gerçek şu ki, hız anlamında hiç kimseyle boy ölçüşebilecek bir konumda değildik." 

"Ancak gerçekten iyi bir yarış çıkarmayı başardık, tüm yarış boyunca bizden çok daha hızlı araçlarla mücadele ettik."

"Dolayısıyla beşincilik için mutlu ve gururlu olmalıyız. Açıkçası aracın hissiyatından ve araca karşı verdiğim mücadeleden memnun değilim."

"Yine de bu sezonki en iyi performanslarımdan birini sergilediğim kesin."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari son yıllarda strateji konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmakta, ancak Zandvoort'ta hafta sonu boyunca doğru kararların alındığını söyleyebiliriz.

Tek sıkıntı, Leclerc'in ilk pitinde de gördüğümüz gibi kararların uygulanmasındaki birtakım sorunlar oldu, ancak bunun dışında operasyon anlamında kusursuz bir yarış oldu.

Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, yarışın başında fazladan bir tur pistte kalmamız dışında verdiğimiz tüm kararlar doğruydu."

"Yarışın başlarında geçiş lastikleriyle gerçekten hızlıydım, değişken koşullar biraz oturduğunda da hızlıydım, ancak pist kuruduktan sonra normal hızımıza geri dönemedik."

"Eğlenceli bir yarıştı, çok fazla geçiş yaptık, çok fazla savunma yaptık, ancak ortalık sakinleştiğinde iyi performans sergileyebilecek durumda değildik." dedi.

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