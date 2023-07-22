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Sainz: "Farklı formatlarla sıralama turları, benim için bir şey değiştirmiyor"

Carlos Sainz, 2023 Macaristan GP’sinde Q3’e kalamadı ve orta lastiğin tüm hafta sonu boyunca kendisini “boğduğunu” açıkladı.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sainz, bu hafta sonu Macaristan Grand Prix’sinde Ferrari SF-23’üne büyük umutlar bağlamıştı, ancak deneysel sıralama formatı İspanyol lehine gerçekleşmedi ve sadece 0.002 saniye farkla Q2’de elendi.

Yarınki yarışta 11. sıradan başlayacak olan Sainz'ı zorlu bir yarış bekliyor.

Aracından indikten hemen sonra kötü bir yüz ifadesiyle, Ferrari’nin Madridli pilotu DAZNF1’in mikrofonlarına konuştu ve Q3’e kalamama nedenini açıkladı.

Sainz, "Bugün grid çok kalabalıktı, sıralama turlarından önce Q1 ve Q2'ye kalmanın kolay olmayacağını biliyordum çünkü orta hamur bana zorluk yaşatıyordu, tüm hafta sonu boyunca boğuldum. Sıcaklığı koruyamadım ve Q2'nin bu yüzden zor olacağını biliyordum." dedi.

Sainz, hedeflerinden konuşurken Macaristan’ın zor bir pist olduğunu kabul etti ve özellikle geçişlerin zor olacağını ifade etti. Ancak bu konuşmaları yaparken üst sıralara tırmanmak istediğinden emin bir şekilde konuştu.

"Sanırım eğlenceli bir yarış olacak, hepimiz çok yakınız ve saldırmaya çalışacağız, ama burada geçiş yapmanın kolay olmadığı da açık, yani ne yapabileceğimizi göreceğiz."

Bu hafta sonu Formula 1’in denediği yeni formatı en az eleştirenlerden biri olan İspanyol, ayrıca Cuma ve Cumartesi günleri antrenmanlarda daha az lastikle pistteki aksiyonun azaldığından da şikayet etti.

Sainz, "Bana kötü gelmiyor, tek şey serbest antrenmanların biraz sıkıcı olmasıydı çünkü sürmek için lastiğimiz yoktu ve bence taraftarlar için de sıkıcıydı."

"Farklı formatlarla sıralama turları yapmak benim için bir şey değiştirmiyor, ancak daha çok serbest antrenman yaparak çarşamba günü buraya gelmek için biraz zaman kaybediyoruz ve ardından Cuma ve Cumartesi günleri piste çıkmıyoruz çünkü lastiklerimiz kalmıyor." dedi.

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Alonso: "Bu sıralama formatını tercih etmezdim"

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