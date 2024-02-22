Sainz: "Farklı ayarlarla aracın nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti"

Bahreyn sezon öncesi testlerinin ikinci gününde öğleden sonra seansında araca oturan Carlos Sainz, oldukça verimli bir gün geçirdi.

Beklenmedik bir şekilde en yumuşak hamur olan C4 lastiklerini seansın orta bölümünde kullanarak peş peşe en hızlı turlar atan Sainz, günün de en hızlısı oldu.

Ancak bunun dışında uzun sürüşlere de odaklandı ve farklı ayarlarla aracı denedi.

84 tur tamamladığı günün ardından konuşan Sainz, şunları söyledi: "Bir test gününü daha planladığımız gibi tamamladık ve sorun yaşamadık. Bütün öğleden sonra programımızı herhangi bir sorun yaşamadan tamamladık."

"Dolu ve boş depo ile birkaç sürüş yaptık. Aracın farklı ayarlarla nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti."

"Cuma günkü son seansı dört gözle bekliyorum, o seansta da yarış temposuna odaklanacağız."