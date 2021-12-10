Sainz, F1'in imajı için temiz bir şampiyonluk mücadelesi olmasını umuyor

Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton, son yarışa 369.5 puanla yani eşit puanla başlayacaklar. Ancak Verstappen, bir galibiyet fazlası ile şampiyonada lider durumda bulunuyor.

Geçen hafta sonu Katar'da iki pilot arasında yaşanan temasların ardından çok fazla tartışma yaşandı ve son yarışta benzer olayların yaşanmasından endişe duyuluyor.

Ancak Sainz bu konuda daha iyimser olduğunu ve F1'in imajının kirlenmemesi için tartışmalı bir hareketin olmayacağını umduğunu söyledi.

Sainz, "Kendi açımdan, onların son hafta sonunda temiz mücadele etmesini ve iyi bir gösteri sunmalarını umuyorum."

"Sporun imajı, her şeyden önce gelir. Formula 1'in iyiliği için bunu yapmalılar. Biz hâlâ bir sporuz, sadece bir gösteri yeri değiliz. İyi sportmenlik göstermeliyiz ve büyük finalde iyi bir gösteri sunmalıyız." dedi.

Son yarışta yaşananlar için Sainz, "Pazar gecesi odama geri döndüğümde, önde neler olduğunu görmek ve herkesin neden olanlar hakkında konuştuğunu anlamak için yarışın tekrarını izledim."

"İzleme şansı bulduğunuzda, mücadelenin ne kadar yakın olduğunu, şampiyonluk mücadelesi veren iki ismin her yarış mücadele ettiklerini, bunun ne kadar heyecan verici olduğunu ve Formula 1 için ne kadar ideal olduğunu fark ediyorsunuz."

"Ne yazık ki Twitter'da ve sosyal medyada çok fazla kutuplaşma oluyor."

"Taciz diyemem ancak taraftarlar arasında çok fazla kutuplaşma oluyor. İki tarafın birbiriyle bu kadar çok kavga ettiğini görünce, iki pilot arasındaki mücadele daha az heyecan verici oluyor."

"Daha doğal olmak, mücadelenin keyfini çıkarıp en iyi adamın kazanmasını sağlamak daha iyi olur." dedi.