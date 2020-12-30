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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "F1'in 2022'de daha sürücüye bağımlı olması gerekiyor"

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Sainz: "F1'in 2022'de daha sürücüye bağımlı olması gerekiyor"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Carlos Sainz, Formula 1 2022 sezonunda tanıtılacak olan kuralların işe yaramasını ve aynı zamanda gücü, sürücülerin eline geçirmesini umduğunu söyledi.

F1, 2022'den itibaren, zemin etkisinin daha iyi kullanıldığı bir araç üzerinden tamamen yeni kurallar getirerek araçların birbirine daha yakın olmasını umuyor.

Bunun yanında, içerisinde bütçe sınırı ve daha eşit ödül ücreti dağılımını barındıran yeni finansal düzenlemeler de gridin arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olabilir.

Sainz, F1'in an itibariyle olan en büyük eksikliklerinden birinin araçlar arasındaki performans farkı olduğunu, bu sebeple de sürücünün yeteneğinin tamamen ortaya çıkmadığını söyledi.

Bu sebeple 2022 kural değişiklikleri ile beraber Sainz, en üst düzey sürücülerin yeteneklerini ortaya koyabileceğine inandığını söyledi.

Sainz konu hakkında şunları söyledi: "Formula 1'de istediğim şey gelecekte daha yakın bir grid olması, böylece sürücüler de daha iyi bir fark yaratabileceklerdir."

"F1'e geldiğiniz anda sizden 0.3 saniye daha hızlı olan bir araca sahip olan herhangi bir sürücüyü yenmenin çok zor olduğunu anlıyorsunuz, çünkü bir sürücü olarak siz, takım arkadaşlarınız ile son 0.2 saniye için mücadele ediyorsunuz. Bu durum tüm takım arkadaşlarımla aynıydı. Ya 0.2 saniye daha önde olursunuz ya da o kadar geride olursunuz."

"Ancak sonrasında biri, sizi 1.5 saniye ile geçiyor, böylece onunla mücadele etmediğinizi anlamış oluyorsunuz."

"Ben sadece gridi bir araya getirmelerini ümit ediyorum. Bence FOM, Liberty ve FIA, 2022 kuralları için gayet iyi bir iş ortaya koydu ve buna iyi bir şans verdiler."

"Bu yüzden umarım ki bu durum gerçekleşir ve spor, sürüş olarak biraz daha insan odaklı ve biraz daha az makine odaklı olur. Bence spor, biraz daha birbirine yakın ilerleyebilir, biraz daha eğlenceli olabilir. Bu da daha iyi bir izleyici kitlesi oluşturacaktır ve herkes için daha iyi olacaktır."

Şu anda yüksek yere basma kuvvetine sahip araçların oluşturduğu sıkıntılar, sezon finaline ev sahipliği yapan Abu Dhabi GP'de net bir şekilde ortaya çıktı.

Yarış sonrasında konuşan Lewis Hamilton, 2022 kurallarının F1 patronlarının amaçladığı şekilde ilerlemesini umduğunu söyledi. 

Hamilton "Ben, 2022'de araçların takipte daha iyi olmasını ümit ediyorum ve dua ediyorum, çünkü bilmiyorum, izlemesi oldukça sıkıcı bir yarıştı."

"Birinin üç saniye yakınına girdiğiniz anda araç kontrolünü kaybediyorsunuz ve her zaman türbülansın içerisinde yer alıyorsunuz. Umuyorum ki Ross (Brawn) tarafından önerilen bu çözüm bir fark yaratabilir. Sadece iyi lastiklere ihtiyacımız var."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Editör Jonathan Noble

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