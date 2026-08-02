Sainz: "F1'den sonra Le Mans'da yarışmak istiyorum"
Carlos Sainz, Formula 1 kariyerinin ardından 24 Saat Le Mans yarışında mücadele etmeyi hedeflediğini açıkladı. İspanyol pilot, gelecekte GT3'te yarışma fikrine de sıcak baktığını söyledi.
Williams pilotu Carlos Sainz, zorlu geçen 2026 Formula 1 sezonunun ortasında takım arkadaşı Alex Albon ile katıldığı Team Torque podcast'inde, 10-15 yıl sonraki kariyer planlarından bahsetti.
Gelecekte kendisini nerede gördüğü sorulan Sainz, motor sporlarından kopmayı düşünmediğini ifade etti.
"Kendimi başka bir seride yarışırken görüyorum."
Takım arkadaşı Alex Albon'un, motor sporları kariyerinde gerçekleştirmek istediği hedeflerden oluşan bir 'yapılacaklar listesi' olup olmadığını sorması üzerine ise Sainz'ın cevabı net oldu.
"Gerçekten Le Mans'da yarışmak istiyorum."
31 yaşındaki pilotun en büyük hedeflerinden biri, 24 Saat Le Mans'ın Hypercar sınıfında mücadele etmek.
Bununla birlikte Sainz, ilerleyen yıllarda arkadaşlarıyla birlikte GT3 kategorisinde yarışma fikrinin de kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.
"Eğer gerçekten keyif alacağımı bildiğim iyi bir GT3 takımı kurulursa, bundan büyük zevk alabilirim."
"Bence işin özü, motor sporlarının tadını şu an bulunduğumuz konumdan farklı bir bakış açısıyla çıkarabilmek."
"Şu anda büyük bir sorumluluğumuz var ve temsil ettiğimiz bir takım için sonuç almak zorundayız. Gelecekte ise bunu sadece kendimiz için yapabiliriz."
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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