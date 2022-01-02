Sainz, F1'deki favori üç rakibini seçti

Geçen yılki sürücüler şampiyonasında beşinci sırada yer alan Ferrari pilotu, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Charles Leclerc, eski McLaren takım arkadaşı Lando Norris ve muhtemelen daha sık mücadele etmeye başlayacağı George Russell'ı seçti.

İspanyol, "Charles, Lando ve Mercedes'e geçen George gibi sürücülerle mücadele etmekten keyif alıyorum."

"Aynı yaşta olmasam bile savaşmaktan keyif aldığım bir nesil."

"Bence onlar çok iyi bir seviyedeler ama bir yandan da pistte temiz tutmayı ve iyi mücadele etmeyi biliyorlar."

"Bu yıl orta gruba bakınca, yarışma şeklimiz ve davranışlarımız oldukça pozitifti."

"Gelecek yıl, hepimiz daha yüksek pozisyonlar için savaşırken bunu koruyabilecek miyiz göreceğiz çünkü ben bundan çok keyif alıyorum. Ancak kesinlikle herkesle savaşabilecek kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, Scuderia 2022'de güçlü kazanımlar elde ederse F1'in önde gidenleri arasına yer alabilir.

27 yaşındaki sürücü geçtiğimiz hafta 2022 aracından ne beklediğine dair görüşlerini paylaştı. Ferrari'nin Maranello Evi, tüm gücünü gelecek yılın aracına verdi ancak Sainz, aracın hızlı ama "sürmesi zor" olacağından korkuyor.

Sainz, "2022 aracının kolay sürülmesini, roket gibi gitmesini ve bizim zirvede olmamızı istiyorum."

"Geri kalanlar benim sorumluluğumda. Her araca iyi uyum sağlıyorum ve simülatörde üzerinde çalışıyorum. Aracı simülatörde denedim, sürüş açısından çok farklı."

"Sürmesi çok zor olacak, çok farklı. Örneğin denge açısından virajlarda pek rahat değil. Hızlı ama zor olacak."

"Gelecek yıl Ferrari ile zirvede olmak adına savaşmak istiyorum. Ayrıca ilk galibiyetim ve şampiyonluğum için mücadelede olma hissini yaşamak isterim."

"Bu olsa da olmasa da, galibiyetler için savaşmak isteriz." dedi.