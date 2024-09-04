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Formula 1 İtalya GP

Sainz: "F1'de takım arkadaşınıza bile güvenemezsiniz"

Carlos Sainz, takım arkadaşına bile güvenmenin zor olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, İtalya Grand Prix’sine ilk iki sırada başladı.

Takım patronu Andrea Stella, yarış öncesinde iki sürücüsüne 'papaya kuralları' çerçevesinde yarışmalarını, yani birbirleriyle rakip gibi değil, takım olarak uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Ancak yarışın başında Norris liderliğinde ilk virajı sorunsuz geçen ikili, ikinci virajda Piastri’nin atağıyla sert bir mücadeleye girdi.

Bu hamle Norris’in pozisyon kaybetmesine ve Charles Leclerc’in ikinci sıraya çıkmasına neden oldu.

Tüm bunların ardından yarış boyunca iyi bir strateji uygulayan Ferrari ve Charles Leclerc, yarışı kazanmayı başardı.

Carlıs Sainz, Piastri’nin atağı hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi: "O anı görmedim."

"McLaren’lerin arkasında olduğunuzda kimin kim olduğunu bile anlamıyorsunuz."

"Bu yüzden nasıl geliştiğini bilmiyorum ama bu olay size arkadaşınızın olmadığını ve kimseye güvenemeyeceğinizi gösteriyor.”

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