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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

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Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"
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Yardımcı Editör: Jose Carlos de Celis

McLaren pilotu Carlos Sainz 2021’de sezon öncesi test sürelerinin 3 günle kısıtlandırılmasını anlamadığını söyledi. İspanyol pilot bu durumun, kendisine gelecek sezonki takımı Ferrari'ye alışması için çok az bir süre bırakacağını düşünüyor.

Ferrari’den Aston Martin’e geçecek olan Sebastian Vettel’in yerini alacak olan Sainz, 2021’de genç pilot Charles Leclerc’le takım arkadaşı olacak. 

Düzenlemelere göre takım değiştiren pilotlar, 2021 sezonu öncesi yeni araçlarıyla test yapmak için üç gün (kişi başı 1.5 gün olacağı düşünülüyor) gibi kısıtlı bir süreye sahip olacak. 

Sezon öncesi testlerinin süresi 2020 sezonuna geçilirken  kısaltılmış ve 8 günden 6 güne indirilmişti. Şimdi bu süre de yarı yarıya azalıyor çünkü şu anki mevcut araçlar gelecek sezon da kullanılacak.

Konu hakkında konuşan Carlos Sainz, bu durumdan memnun olmadığını belirtti. İspanyol sürücü, yeni araç ve ekibe alışmak için çok az zaman sahip olacağını söyledi.

Bu arada takım değiştiren pilotlar sadece Vettel ve Sainz değil. Ricciardo McLaren’a geçerken Avustralyalı pilottan boş kalan koltuğa Fernando Alonso geçecek.  

Türkiye Grand Prix’i sırasında düşüncelerini paylaşan Carlos Sainz: “Sizin de tahmin edeceğiniz gibi henüz yabancı olduğunuz araçla bu sürede sezonun ilk yarışına hazır olmanız mümkün değil.” 

“Bu durum sezonun ilk yarısını benim için zorlaştıracak. Ricciardo, Alonso ve takım değiştiren diğer pilotlar için de aynı şey geçerli.” 

“Neden sadece 3 gün gerçekten anlamıyorum. Sürücü başına 1,5 gün. Ayrıca sezon süresince de test olmaması... Bu karardan yana değilim.” 

Sainz’ın yeni aracını denemesi için tek fırsatı sezon kapanışına sahne olacak Abu Dhabi’deki genç sürücüler testi fakat diğer F1 pilotları bu imkandan yararlanamıyor. 

Sainz, eğer bir şans olursa bu imkan yararlanarak Ferrari SF1000'i denemeye hevesli olduğunu da belirtiyor. 

“Bu aracı test etmek ve sürmeyi çok istediğim gizli saklı bir şey değil.” 

“Bunun kararlaştırılması diğer takımlarına çıkarlarına bağlı ve tabii FIA'nın da onay vermesi gerekir. Bu teste dahil olmak istemem zaten bir sır değil." 

İki yıldır F1 dışında olduğu için Renault, yeni sezonda pistlere geri dönecek olan 39 yaşındaki Alonso'nun da iki günlük teste katılmasını sağlamaya çalışıyor. 

Enstone’un bu yöndeki teklifi F1’deki rakiplerinin itirazı sebebiyle büyük direnişle karşılaşmıştı. Bu yüzden şimdi Sainz ve Alonso gibi sürücülerinden de aynı engelle karşılaşması muhtemel. 

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Ferrari , McLaren
Editör Filip Cleeren

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