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Formula 1 / Son dakika

Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor

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Sainz, F1 sezonunda maksimum 20 yarış olmasını istiyor
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McLaren pilotu Carlos Sainz, Formula 1'in yarış sayısını arttırmak yerine 20 ile sınırlandırması gerektiğini düşünüyor.

Liberty Media yönetimindeki Formula 1'de son senelerde yarış takviminde yer alan yarış sayısı gittikçe artıyor.

2020 Formula 1 sezonunda normalde 22 yarış olması planlanmıştı ancak koronavirüs nedeniyle takvimde büyük değişiklik yapıldı ve 17 yarışla sezonun tamamlanması bekleniyor.

2021 F1 takvimi henüz netleşmedi ancak ilk gelen bilgiler Liberty Media'nın Suudi Arabistan GP'yi de takvime ekleyerek 23 yarış yapmayı planladığı yönünde.

Sainz, kendisi için yarışların adeta bir sirk gibi olması gerektiğini, ülkelere sadece Cumartesi ve Pazar piste çıkmak için gitmek istemediğini belirtti.

Sainz ayrıca ters gridli sıralama yarışı gibi planlar hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

Sainz, "Bilmiyorum. F1'de çalışabilecek format fikirlerim var. Ters grid fikrinin istediğimiz her şeyi - 20 aracın kazanma fırsatının olduğu bir yarış - başarmamızda yardımcı olacağından emin değilim."

"Yeni formatlar ve gelecek sene planlanan 23 yarış hakkında konuşursak, F1 yarış hafta sonu yükünü azaltmayı planlıyor. Bana göre ideal formatta 20 yarış olmalı ancak F1 o yarışlara gittiği zaman orada izini bırakmalı. Yani o ülkeye Cumartesi ve Pazar günü gidip ülkeden ayrılmamalıyız. Mesela Avustralya'ya iki günlüğüne gitmek istemem."

 

"Her zaman olduğu gibi şehirde bir sirk gibi olmalıyız ve o şehirden geçince izimizi bırakmalıyız. Pistte iki gün geçirip oradan ayrılmamalıyız. Bana göre iki günlüğüne bir yere gitmek pek doğru değil."

"Bir yere gittiğimizde, mümkün olduğu kadar canlandırmalıyız. Orada taraftarlarla etkileşim kurmalı ve daha özel kılmalıyız. Bu sene aslında iyi gösteri sunan ancak F1 takviminde yer almayan pistler olduğunu gördük. Takvimde 20 yarış olursa ve dönüşümlü yarışlar olursa, her 3-4 senede bir Imola, Mugello ve Portimao gibi pistlere gidebiliriz. Böylece şampiyona daha özel olur ve pistler ve devletler F1'in en azından 2-3 senede bir oraya gitmelerini ister."

"Bu şekilde pistler açısından çeşitlilik olur ve hafta sonuna daha fazla damga vururuz. İki günlüğüne 25 - 26 yarışa gidip hemen dönmektense bu şekilde olmasını tercih ederim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz
Editör Abdullah Çelik

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