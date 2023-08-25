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Formula 1 Haberler

Sainz: "F1, Red Bull dominasyonuna müdahale etmemeli"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, kamuoyu baskısına rağmen FIA'nın veya Formula 1'in Red Bull dominasyonunu engellemesini istemiyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Tarihi bir sezon geçiren Red Bull, ilk 12 yarışın tamamını kazanmayı başardı ve her iki şampiyonada da kapanması neredeyse imkansız bir farkla lider.

Bu durum birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı, nitekim aero kısıtlamalarına ve bütçe sınırına rağmen halen bir takım seriyi rahatça domine edebilecek konuma gelebiliyor.

Hayal kırıklığının izleyici sayısına da yansıdığı söylenebilir, nitekim piste gelen seyirci sayısında bir sıkıntı olmasa da televizyon rakamlarında düşüş var.

Doğal olarak, birçok kişi F1 ve FIA'ya çağrı yaparak Red Bull dominasyonunun durdurulmasını istemekte.

Kamuoyundan gelen yorumlara karşı çıkan Carlos Sainz ise iyi bir iş çıkartan hiç kimsenin durdurulmasını desteklemiyor.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Sainz, "Bu tip soruları analiz ederken her zaman kendimi başkalarının yerine koymaya çalışıyorum."

"Eğer benim takımım Red Bull'un yaptığını yapsaydı, F1'in hiçbir şeyi değiştirmesini istemezdim, nitekim Red Bull bulunduğu pozisyonda olmayı hak ediyor."

"Bu yılki araçla inanılmaz bir iş çıkardılar. Max [Verstappen] çok üst düzey bir performans sergiliyor."

"Aksi kanıtlanmadığı sürece, sahip oldukları başarıyı hak ediyorlar, nitekim fırsatlar herkes için eşit ve F1'i adil bir şekilde domine ediyorlar."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Verstappen ve Red Bull, ikinci yarı başlarken eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tüm yarışları kazanmak gibi bir başarıya imza atmaya aday.

Ancak böyle bir rekoru pek mümkün görmeyen Sainz, kalan yarışlarda olası hataları değerlendirmeye ve seriyi bozmaya çalışacak. 

Sainz, "Max'in her hafta sonu kazanacağına tam olarak inanmıyorum."

"Açıkçası ne kadar şansım olduğunu biliyorum, yine de Ferrari'nin bu sezon bir yarış kazanması ve benim de bunu kazanmak için orada olmam ihtimali hala var."

"Bence hiç kimse mükemmel değil. Umarım bir noktada Red Bull'un bir hata yaptığını göreceğiz. Ben de her hafta sonuna, yarışı kazanmak için orada olmam gerektiğini düşünerek giriyorum."

"Mercedes, Red Bull ya da Ferrari'nin en baskın olduğu yıllarda bile her zaman fark yaratabileceğiniz ya da bir şeylerin olabileceği bir yarış vardı."

"Bir pilot olarak, özellikle de bu tür yıllarda, biraz da bu motivasyonla yaşarsınız." dedi.

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Ferrari: "2023'ye neyi yanlış yaptığımızı çok iyi biliyoruz, 2024 aracı tamamen farklı olacak"

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