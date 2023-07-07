Sainz: "F1, pist sınırları kaosunu geciktiremez"

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Avusturya GP, yarış kontrolünün gerçekleştiği iddia edilen 1200'den fazla pist limiti ihlaline yetişememesi nedeniyle neredeyse bir komediye dönüştü.

Bunların incelenmesindeki gecikmeler, nihai sonucun yarıştan saatler sonrasına kadar belirlenememesi anlamına geliyordu.

Bu geç soruşturmanın bir parçası olarak, Sainz'ın kendisi ve Lewis Hamilton da dahil olmak üzere birçok sürücü, sıralamada aşağılara düşmelerine neden olan cezalar aldı.

Sainz Avusturya'dan eve dönmek üzere yola çıktığında dördüncü sıradan altıncı sıraya düştüğünü öğrendi ve bu durumdan hiç memnun değildi.

İspanyol pilot, şu anda F1 ve FIA'nın elini taşın altına koymasının ve gelecekte sorunların tekrarlanmasını önleyebilecek sağlam adımlar atmasının çok önemli olduğunu söylüyor.

Daha şimdiden Red Bull Ring'in kendi pistlerindeki sorunları iyileştirmek için bazı yeni çakıl kaçış alanları inşa edeceği öne sürülüyor, ancak Sainz'e göre daha fazla eyleme ihtiyaç var.

Motorsport.com tarafından pist limitleri sorununa çözümün ne olduğu sorulduğunda Sainz, "Pek çok çözüm önerildi ve nedense ertelemeye devam ediyoruz."

"Bu bir alarm gibi: bu tür pistler için çözüm bulmak üzere harekete geçmek yerine ertele, ertele."

"Benim için, ne yapmak istiyorlarsa onu yapma zamanı. Kuralı aynı bırakırsanız ve bir [algılama] döngüsü koyarsanız bile mutlu olurum, çünkü en azından bu uyarı döngüsü bana pist sınırını aşıp aşmadığımı hemen söylüyor ve bunu düzeltebileceğimi biliyorum." şeklinde cevap verdi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari ve menajer Carlos Oñoro Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz, yarış sonrası cezayı öğrendiğinde, durumun kontrolden çıkmış olması nedeniyle neredeyse her şeyi sineye çektiğini söyledi.

Sainz, "Yola çıkıyordum ve bu sadece bir e-postaydı. Zaten tüm gün için oldukça üzgündüm ve birdenbire yola çıkıyorsunuz ve bir saat telefonsuz kalacakken bunu öğreniyorsunuz."

"Kalkmadan önce okuduğunuz son şey ikinci ceza ve 6. sıraya gerilediğiniz, yani nasıl hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Avusturya'da gerçekten çok kızgındım. Bu sefer, bunu bekliyor muydum bilmiyorum ama tüm hafta sonu öyle bir karmaşaydı ki beklenmeyeni bekleyebilirdiniz."

"Olan oldu, her neyse. Bunu atlatacağız ve bu sefer F1 ve FIA'ya çözüm bulmaları için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım."

"Buna ihtiyacımız var, çünkü bence bu spor böyle bir hafta sonuna daha izin veremez, çünkü bu gerçekten iyi görünmüyor ve ne bir sürücü olarak ne de bir takım olarak iyi değil." dedi.

Sainz, Avusturya'nın bu kadar kontrolden çıkmasının nedeninin, sürücülerin pist sınırlarını ihlal etmesi ile bunun bildirilmesi arasında yaşanan gecikme olduğuna inanıyor.

Sainz, "Sorun şu ki Avusturya'da Q2'de turumu tamamladım ve sonra pist limitleri olabilir diye endişelendim. Bu, Q3'e gidebileceğiniz veya gidemeyeceğiniz anlamına geliyor."

"Peki, turumun iptal edilmesi ihtimaline karşı başka bir lastik seti kullanalım mı kullanmayalım mı? Bu yüzden bir daha piste çıkıyorsunuz. Sonra 'senin turun iyiydi' diyorlar, bu yüzden bir set lastiği boşa harcadım ve hafta sonum tehlikeye girdi."

"En azından sürücüye geri bildirim vermek için anında geri bildirime [ihtiyacımız var], böylece biz de buna göre tepki verebiliriz." dedi.