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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Sainz: "F1, Mugello'nun eğimli virajlarından ders çıkarmalı"

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Sainz: "F1, Mugello'nun eğimli virajlarından ders çıkarmalı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren pilotu Carlos Sainz, Mugello pistindeki eğimli virajların daha iyi yarış yapılmasına fırsat tanıdığını, F1'in gelecekteki pistler için bu virajlardan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Sainz, eğimli virajların Toskana GP hafta sonunda gerçekleştirilen F2 ve F3 yarışlarında pilotların farklı çizgiler kullanmasını sağladığını, böylece daha iyi yarışlar olduğunu düşünüyor.

Ancak F1 araçlarının aerodinamiye olan yüksek bağımlılığı nedeniyle aynı etkiyi F1 yarışında aynı etkide göremeyebiliriz.

Sainz, Spa pistindeki asfalt kaçış alanlarını eleştirmişti ancak Mugello'daki çakıl kaçış alanlarını beğendiğini söyledi.

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Sainz, "Dürüst olmam gerekirse, pistin kendisi oldukça eğlenceli. Genel olarak hep aynı tür virajlar var. Ancak gerçekten eğlenceli. Genel olarak bu pisti iki özelliğiyle sevdim."

"Çakıl kaçış alanları bunlardan birisi. Bu tür kaçış alanlarını yeniden görmek harika. Burası FIA'nın, bu tür kaçış alanlarının sınırlara ulaşma konusunda engelleyici olduğu konusunda emin olmasını sağlayabilir. Bunu görmek güzeldi."

"Diğeri ise virajlardaki eğimi göz ardı etmememiz gerekliliği. F2 ve F3 yarışlarını izlediyseniz, araçlar çok uzun virajlarda farklı çizgiler deneyebiliyordu."

"Bunun olmasının sebebi, virajlardaki eğim. Virajlarda yer alan eğim, virajı yukarıdan ya da aşağıdan almanızı sağlıyor. Farklı çizgilere rağmen içeride de dışarıda da aynı oranda yol tutuşu vardı." dedi.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sainz, Mugello'yu görmesinin ardından modern Formula 1 pistlerini sevmediğini söyledi.

Sainz, "F1, neden eğimli virajları bırakarak pistlerde yeni felsefeye geçti bilmiyorum. Ancak yeni nesil pistleri pek sevmiyorum."

"Abu Dhabi ve Rusya'ya bakın. Eğimsiz virajlar çok sıkıcı yarışlara neden oluyor. Burada büyük eğimler görüyorsunuz ve pilotlar bu sayede virajlarda farklı çizgiler kullanabiliyorlar. Bu sayede pilotlar araçları aerodinamik açıdan daha yerde konumlandırıyor ve ortaya daha iyi bir yarış, daha iyi bir şov çıkıyor."

"Bu yüzden buradan ders çıkarılabileceğini düşünüyorum. F1'de çok fazla şeyi değiştirmeyebilir çünkü araçları takip etmek çok zor ancak yine de eğim yardımcı olacaktır."  dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Adam Cooper

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