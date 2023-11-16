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Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Formula 1'in 2023 Las Vegas Grand Prix'si sırasında sürücülerin karşılaştığı ekstra yükümlülükler nedeniyle "tekrarlayan" ve "aşırı dolu" hafta sonu programlarını yeniden düşünmesi gerektiğini düşünüyor.

Matt Kew
Editör Matt Kew
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Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

F1'in bugüne kadar 355 milyon Sterlin maliyetle tanıtımını yaptığı Vegas yarışının lansmanı için Perşembe günü ana düzlükte bir açılış töreni düzenlendi. Kylie Minogue ve 30 Seconds To Mars konserleri, müzik etkinlikleri arasında yer aldı.

Ardından, her takımın pilotları tribünlere takdim edilmek üzere platformlar üzerinde yükseltildi.

Bu özel prodüksiyon Sainz, Lando Norris, Alex Albon ve Pierre Gasly'nin Çarşamba günü yeni oluşturulan Netflix Kupası kapsamında bir golf yarışmasına katılmalarının ardından geldi.

Foto Galeri:

Las Vegas GP Hazırlık Fotoğrafları 

Sainz, 23 turluk takvimin sonundaki olağan hafta sonu programına yapılan eklemeler göz önüne alındığında, zaman çizelgesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyor.

"Tuhaf" zamanlamaların pist yürüyüşünü tamamlamasını engellediğini düşünen İspanyol pilot, "Geleceğe baktığımızda, elbette hafta sonları yarışa gitme şeklimizi biraz gözden geçirmemiz gerekecek çünkü programlarımız her yıl daha da yoğunlaşıyor."

"Hafta sonları daha geç başlamak yerine neredeyse daha erken başlıyor. Takvime yarışlar ekliyoruz ve öyle bir noktaya geliyoruz ki bazen her şey biraz tekrara düşüyor, her şey biraz fazla dolu geliyor ve belki de biraz aşırıya kaçıyoruz."

"Aslında spor için çok şey yaptıklarını düşündüğüm şeyler var ve bir gösteri yapmak ve sporu daha iyi hale getirmek iyi bir şey. Öte yandan, çok tekrarlayıcı hissettiren ve hafta sonu için neredeyse hiçbir şey katmayan başka şeyler de var." şeklinde konuştu.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, during opening ceremony

Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, açılış töreni sırasında

Sainz, sürücülerin yarışlara özel jetleriyle ya da business ve birinci sınıfta uçtukları için "ayrıcalıklı" olduklarını, ayrıca "en iyi otelleri" aldıklarını ve genellikle etkinliklere meslektaşlarından daha geç gelip daha erken ayrıldıklarını kabul etti.

McLaren pilotu Norris, "Bu kesinlikle birkaç yıl öncesine göre daha fazla bir gösteri. Dürüst olmak gerekirse, sadece buraya gelip araba sürmek istiyorum. Daha önce yaptığımız gibi [açılış töreni] bu tür şeyleri yapmanın hiçbir zaman en büyük hayranı olmadım. Yapmaktan hoşlandığım bir şey değil."

"Bu tür şeylerin çoğunun işin bir parçası olduğunu biliyorum ve bunlara karşı bir şey söylemiyorum... Bu bir iş ve tüm bu şeyler günün sonunda böyle yürümek zorunda." şeklinde ekleme yaptı.

FIA geçtiğimiz sezonun ortasında medya formatında bir değişiklik yapmıştı. 2022'nin başında, 20 sürücünün tamamı Cuma günü iki saat süren basın toplantılarında yer aldı.

Ancak antrenman seanslarından önceki süre ve hızlı geri dönüşle ilgili şikayetler üzerine F1, basın konferansları için yalnızca grubun yarısının seçildiği daha geleneksel Perşembe medya günü formatına geri döndü.

Fernando Alonso, yapılan yatırım nedeniyle Vegas'ın "farklı bir muameleyi ve biraz ekstra gösteriyi" hak ettiğini düşünüyor. Ancak, bunu karşılamak için diğer görevlerin programdan çıkarılması gerektiğini söyledi.

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