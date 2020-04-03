Sainz: "F1, çalışanlar hakkında bir karar almak zorunda kalacak"

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hemen hemen her ülke bu virüsün etkileriyle boğuşuyor.

Ülkelerde üretimlerin çoğu durdu, şirketler çalışmayı bıraktı ve etkinlikler iptal edildi.

Bazı futbol kulüpleri çalışanlarının maaşını büyük oranda azaltırken, bazıları çalışanlarını sezon tekrar başlayıncaya kadar serbest bıraktı.

2020 Dakar Rallisi'nin galibi, çifte WRC şampiyonu ve McLaren F1 pilotu Carlos Sainz Jr.'ın babası Carlos Sainz Sr., F1'in de benzer yollar tercih etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor.

Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte Sainz, “Bence Formula 1 yakında böyle bir karar alacak."

“Bence yakın zamanda bazı haberler olacak. Formula 1'de çalışan pek çok insan var ve eğer yarış yoksa gelir de yoktur."

“200-250 milyon Euro arasındaki takım bütçeleriyle, kayıplar çok büyük olabilir. Bence bir şeyler değişecek çünkü boş şekilde oturamazlar." dedi.

Sainz, Formula 1'in ve dünyanın sonunda normale döneceğinden umutlu olduğunu söyledi.

“Olanlara saygı duyarak, bir dünya şampiyonası olacağını düşünmek istiyorum. Sonsuza kadar kilitli kalmayacağız ve doktorlar ile araştırmacılar bu soruna bir çözüm bulacaklar."

“Umarım üç hafta ya da bir ay içinde hepimiz tekrar normal yaşamımıza dönebileceğiz."

Ancak İspanyol sürücü, İngiltere'de olanlar için endişeli olduğunu itiraf etti.

Sainz, “Formula 1 dünyası, İngiltere'de olan şeylerden çok etkileniyor ama bizim (İspanya) arkamızdalar ve çok güçlü önlemler almıyorlar." dedi.