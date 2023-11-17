Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor

Ferrari pilotu, Las Vegas'taki birinci antrenman seansının ilk dakikalarında pistte yer alan bir rögar kapağına çarpıp otomobiline zarar verdi.

Sainz, olay meydana geldiği anda yaklaşık 300 km/s ile gidiyordu. Neyse ki İspanyol sürücü çarpışmadan sonra iyiydi ama bahsettiğimiz gibi otomobili için aynı şeyi söyleyemezdik.

Olayın ardından konuşan Sainz, “Hepinizin gördüğü olayda boynumda ve sırtımda darbe aldım. Ne yazık ki şasi, motor, batarya hatta koltuğum bile hasar aldı.” dedi.

İspanyol sürücü, kazadan sonra otomobilini 2. antrenman seansına yetiştiren tüm mekanikerlere övgüler yağdırdı ve 2. antrenman seansındaki performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Sainz, “Bence takımın ve mekanikerlerin büyük çabasıyla 2. antrenman seansına katılabildim. Bunu başardık, zamanı telafi ettik ve yarına odaklandık.”

“Kendimi iyi hissettim. Bu hafta sonu nispeten rekabetçi olduğumuzu görebilirsiniz. Pist düzeninin son birkaç yarışa kıyasla bize biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden oldukça heyecanlı ve iyimserim.” dedi.

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Rögar kapağına çarpmasından sonra güç ünitesine zarar veren Sainz, bataryasını da değiştirdi ve değişim hakkı dolduğu için grid cezası aldı.

Konu hakkında konuşan Sainz, “Seans bittiğinde, takım bana benim ve takımın herhangi bir hatası olmayan bir şey için 10 sıra grid cezası aldığımı söyledi. Açıkçası bu durum, hafta sonuna ve hafta sonunun nasıl geçeceğine dair düşüncelerime zarar verdi.”

“Açıkçası ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı ve duruma inanamadığımı tahmin edebilirsiniz. Bu hafta sonu beni mutlu göremeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Sainz, pistten kaynaklanan ve kendilerinin kaçınamayacağı bir hatadan dolayı aldıkları ceza hakkında F1’in gerekli iyileştirmeler yapması gerektiğinin altını çizdi.

Sainz, “Bugün benim için yaşananlar, sporun pek çok yönden nasıl geliştirilebileceğinin bir kanıtı. Yaşanan olay ceza almamam için mücbir sebep olarak görülebilirdi. Ancak her zaman insanlar, yaşanan bu durumu bir birey için daha kötü hale getirmenin yollarını bulur. Sanırım bugün bedel ödeme sırası bendeydi.” yorumlarında bulundu.