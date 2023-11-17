Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor

Carlos Sainz, ilk antrenmanda rögar kapağına çarptığı dramatik olayın ardından batarya değiştirmesi sebebiyle grid cezası aldı.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Ferrari pilotu, Las Vegas'taki birinci antrenman seansının ilk dakikalarında pistte yer alan bir rögar kapağına çarpıp otomobiline zarar verdi.

Sainz, olay meydana geldiği anda yaklaşık 300 km/s ile gidiyordu. Neyse ki İspanyol sürücü çarpışmadan sonra iyiydi ama bahsettiğimiz gibi otomobili için aynı şeyi söyleyemezdik. 

Olayın ardından konuşan Sainz, “Hepinizin gördüğü olayda boynumda ve sırtımda darbe aldım. Ne yazık ki şasi, motor, batarya hatta koltuğum bile hasar aldı.” dedi.

İspanyol sürücü, kazadan sonra otomobilini 2. antrenman seansına yetiştiren tüm mekanikerlere övgüler yağdırdı ve 2. antrenman seansındaki performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Sainz, “Bence takımın ve mekanikerlerin büyük çabasıyla 2. antrenman seansına katılabildim. Bunu başardık, zamanı telafi ettik ve yarına odaklandık.”

“Kendimi iyi hissettim. Bu hafta sonu nispeten rekabetçi olduğumuzu görebilirsiniz. Pist düzeninin son birkaç yarışa kıyasla bize biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden oldukça heyecanlı ve iyimserim.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Rögar kapağına çarpmasından sonra güç ünitesine zarar veren Sainz, bataryasını da değiştirdi ve değişim hakkı dolduğu için grid cezası aldı.

Konu hakkında konuşan Sainz, “Seans bittiğinde, takım bana benim ve takımın herhangi bir hatası olmayan bir şey için 10 sıra grid cezası aldığımı söyledi. Açıkçası bu durum, hafta sonuna ve hafta sonunun nasıl geçeceğine dair düşüncelerime zarar verdi.”

“Açıkçası ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı ve duruma inanamadığımı tahmin edebilirsiniz. Bu hafta sonu beni mutlu göremeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı. 

Son olarak Sainz, pistten kaynaklanan ve kendilerinin kaçınamayacağı bir hatadan dolayı aldıkları ceza hakkında F1’in gerekli iyileştirmeler yapması gerektiğinin altını çizdi.

Sainz, “Bugün benim için yaşananlar, sporun pek çok yönden nasıl geliştirilebileceğinin bir kanıtı. Yaşanan olay ceza almamam için mücbir sebep olarak görülebilirdi. Ancak her zaman insanlar, yaşanan bu durumu bir birey için daha kötü hale getirmenin yollarını bulur. Sanırım bugün bedel ödeme sırası bendeydi.” yorumlarında bulundu. 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alonso, Vegas'taki ilk gün performanslarından mutlu ve umutlu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı

Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı

Formula 1
Las Vegas GP

Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı

Hamilton: "Bugün çok eğlendim"

Hamilton: "Bugün çok eğlendim"

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton: "Bugün çok eğlendim" Hamilton: "Bugün çok eğlendim"

Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!

Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!

Formula 1
Las Vegas GP

Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı! Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!

Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"

Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"

Formula 1
Las Vegas GP

Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi" Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"

Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"

Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"

Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik" Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"

Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli" Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor

Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor

Formula 1
Las Vegas GP

Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Formula 1
Las Vegas GP

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım" Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı" Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Son Haberler

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

MGP MotoGP
Katar GP

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

MOT3 Moto3
Losail

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk" Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol