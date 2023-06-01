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Sainz, Monako'daki öfkeli telsiz mesajından dolayı özür diledi

Carlos Sainz, Monaco Grand Prix'sinde takım telsizindeki öfkesinin arkasında Ferrari Formula 1 takımına kıyasla daha agresif bir strateji anlayışına sahip olmasının yattığını söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leaves his pit box after a stop

Karışık hava koşullarındaki Monako yarışının kuru geçen ilk bölümünde Sainz, üçüncü sıradaki Esteban Ocon ile Lewis Hamilton arasındayken Hamilton 33. turda pite çağrıldı.

Ferrari, Hamilton'ın erken pitle öne geçmesini önlemek için Sainz'i bir sonraki turda pite sokarak bu hamleye karşılık vermeyi tercih etti.

Ancak bunu yaparken, Sainz'ın Ocon'a üçüncülük için meydan okuma şansından vazgeçmiş oldu.

Bu durum, o sırada dördüncülüğü korumaktan ziyade podyuma çıkmakla ilgilendiği için Sainz'in öfkelenmesine neden oldu.

Yarıştan kısa bir süre sonra, Sainz bunun için özür diledi ve o an yaşadığı öfkenin sebebini açıkladı.

Motorsport.com tarafından kendisine, takımla olan anlaşmazlığının daha agresif bir zihniyete sahip olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bu adil bir değerlendirme."

"Dürüst olmak gerekirse, podyuma çıkmak istediğimi ve belki de zor durumda kalma riskini göze aldığımı açıkça belirttim."

"Ancak takımın bakış açısını da tamamen anlıyorum. Mercedes ile Takımlar Şampiyonluğu için mücadele ediyoruz, arkamızda Lewis vardı ve sert lastikle çok hızlı bir tur atmıştı."

"Ancak o anda, pitten Esteban'ın arkasında çıktığımda oldukça sinirliydim."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the Thursday press conference

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the Thursday press conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, Ocon'un önde kalarak Alpine için şok bir podyum elde etmesine sinirlendiğini ancak kısa süre sonra takımın tutumunu anladığını da sözlerine ekledi.

"Bunu yapmalarının mantığını ve nedenlerini açıkladıklarında, bunu çok iyi anladım. Sadece muhtemelen o esnada aynı zihniyette değildim."

"Ben sadece podyumda bitirmemi sağlayacak bir yağmur ya da güvenlik aracı şansını elde etmek için çok daha fazla çabalamaya odaklanıyordum."

Ferrari, 2022'deki bir dizi hatanın ardından sezon dışında strateji ekibinde birkaç değişiklik yaptı ve baş stratejist Inaki Rueda, Maranello'da fabrikada bir göreve geçti.

Strateji departmanında herhangi bir gelişme görüp görmediği sorulduğunda Sainz, bunun hâlâ devam eden bir çalışma olduğunu söyledi. Ancak takımın zayıf yarış temposunun, kendisinin ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in geriye düşmesinde daha büyük bir rol oynadığını belirtti.

Sainz, "Departmanın sürekli bir ilerleme içinde olduğunu söyleyebilirim ve bence büyük ilerleme kaydediyoruz, sadece bizim için kolay bir yıl değil." 

"Sıralama temposunda yarış temposuna kıyasla daha iyi olduğumuz için, gridde üst sıralarda yer alıyoruz ancak zamanla geriye düşüyoruz. Bu da yarış performansımızla ilgili şüphelere ve eleştirilere sebep oluyor." 

"Bu da ilk altı yarışı değerlendirmeyi daha zor hale getiriyor. Takımın bu noktada güçlü olmak için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ancak her şeyde olduğu gibi, gelişme payı var ve biz de bu yoldayız."

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