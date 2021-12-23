Sainz: "Eşit şartlarda Verstappen ve Hamilton'la mücadele edebilirim"

Carlos Sainz, kariyeri boyunca, "F1'in geleceği" olacak görülen Max Verstappen, Charles Leclerc ve Lando Norris gibi sürücülerle mücadele etti.

Verstappen'le ilk yılında puan olarak geride kalsa da, sıralama turlarında Hollandalı pilotla benzer performans sergileyen Sainz, Norris ve Leclerc'i de puan olarak geçmeyi başardı.

El Hormiguero'a konuşan Carlos Sainz'a Verstappen ve Lewis Hamilton'la mücadele edebileceğine inanıp inanmadığı soruldu.

Sainz, "Evet, eğer aynı aracın direksiyonunda veya eşit şartlarda yarışırsak, Hamilton ve Verstappen ile mücadele edebilirim."

"Maalesef bu yıl Mercedes ve Red Bull'un sahip olduğu araçlar, bizimkinden 0.8 veya 1 saniye daha hızlıydı."

"Bir sürücünün becerileri sayesinde en fazla 0.2 veya 0.3 saniye kazanabileceğini düşünüyorum. Rakibinizin aracı 0.8 saniye daha hızlıysa, ne kadar hızlı olursanız olun, yeteneğinizle onun önüne geçemezsiniz."

"Umarım gelecek yıl herkes aynı şansa sahip olur ve eşit şartlarda mücadele etmenin keyfini çıkarabiliriz." dedi.

Sainz, Ferrari'de yarıştığı için mutlu olduğunu da söylüyor.

"Bunu inkar etmeyeceğim, böyle bir takım için yarışmak harika bir şey. Bu, tamamen farklı seviyede olan bir takım. Tüm dünyayı dolaşıyoruz ve hangi ülkeye gidersek gidelim, illaki bir Ferrari taraftar kitlesi oluyor, bizi her yerde destekliyorlar."

Son olarak Charles Leclerc'i geride bırakmasının, takım içindeki durumunu nasıl etkileyeceği sorusuna, "Bunu ben de bilmiyorum. Formula 1'de takım arkadaşınızın önüne geçmek önemlidir. Çünkü aynı araca sahipsinizdir ve bu yüzden gridde kendinizi karşılaştırabileceğiniz tek sürücü odur. Bu yüzden Charles'ın önüne geçmek sembolik bir şey de olsa önemliydi." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images