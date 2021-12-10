Sainz: "En zorlu günlerimden biriydi"

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi ilk iki antrenman seansını da sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu sırada tamamladı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle atarken, en çok tur atan isimlerden biri 29 turla Sainz oldu.

İspanyol pilot, "Açıkçası sezonun ikinci yarısındaki en zorlu günlerimden biriydi."

"1. antrenmanın başlangıcından beri, araçla rahat değildim. Bu çok garip çünkü son altı yarışta, 1. ve 2. antrenmanlarda çok iyiydik ve ben de aracımı veya sürüşümü çok fazla ayarlamak zorunda kalmadım."

"Ancak bugün bir nedenden dolayı, belki pist değişiklikleri nedeniyle, ayarlar tam değildi ve ben iyi değildim. Sadece yarın için neler yapabileceğimizi görmeye çalışıyoruz."

"2. antrenmanın başında orta lastik üzerindeki his daha iyiydi ama seans ilerledikçe 1. antrenmana geri döndü. Seansı bitirirken, çok iyimser değildim ve pek fazla adım atmadığımızı hissettim."

"Bu gece yapılacak bazı ödevler var. Aracın dengesini, son birkaç yarışta olduğu yere geri getirmeyi başarabilirsem, tekrar hızlı olacağımıza eminim."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sainz, "Bugün araçta sahip olduğum denge konusunda nelerin yardımcı olabileceğini ve nelerin yardımcı olmadığını biliyorum. Bu yüzden en azından yarın neleri denemenin ilginç olabileceğinin farkında olduğumu hissediyorum."

"Ayrıca yarışta kullanacağımız tabana ve vites kutularına geri dönmeye dair birkaç şüphelerimiz var. Bence normalde her şey yüke göre düzelir, bu yüzden yarın daha iyi bir gün olmalı."

"Pist değişikliklerinin kesinlikle yardımcı olacağını düşünüyorum. Ne kadar yardımcı olacağını söylemesi zor çünkü özellikle iki DRS bölgesinden önceki virajlar olan 1. ve 2. virajlarda, takip etmek hâlâ çok zor geliyor."

"Ancak bence yakın kalmayı başarırsak, o zaman geçiş yapmanın olası olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.