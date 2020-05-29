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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "En iyisine karşı yarışmak istiyorum"

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Sainz: "En iyisine karşı yarışmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör
29 May 2020 06:58

Carlos Sainz Jr, Formula 1'deki en iyi sürücülere karşı yarışmak istediğini ve bu sayede kendisini daha iyi geliştirebileceğini düşünüyor.

Carlos Sainz kariyeri boyunca Max Verstappen, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg ve Lando Norris gibi pilotlarla takım arkadaşı oldu.

Çıktığı 102 yarışta bir podyum ve 257 puan elde eden Sainz, geçen yıl Ferrari pilotu Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

Leclerc şu anda gridin en yetenekli pilotlarından birisi olarak kabul görüyor ve Sainz, küçüklüğünden beri bu tarz bir mücadele istediğini söylüyor.

Sainz, "Her zaman en güçlü takım arkadaşlarına sahip olma hayali kurdum. 10 yaşımdan beri en güçlü pilotların sırlarını, telemetrilerini ve ne kadar güçlü olduklarını anlamak istedim. En iyinin ne kadar güçlü olduğunu yakından görmek ve verilerden ne kadar hızlı olduklarını anlamak istiyorum. Aynı şeyi yapıp yapamayacağıma, daha iyisini yapmanın mümkün olup olmayacağına bakabilir ve hatta bunlardan esinlenip kendimi geliştirebilirim."

"Onlardan daha hızlı olacağımı söylemiyorum. Sadece verilerini, telemetrilerini ve nasıl bu kadar hızlı olduklarını anlamak istiyorum." dedi.

Sainz hedefinin şampiyonluk olduğunu ve en büyük idolünün babası Carlos Sainz olduğunu belirtti.

"Hedefim kesinlikle dünya şampiyonu olmak."

"Hayatım boyunca bana ilham veren kişi babamdı. Bir pilot olarak Fernando Alonso'nun zaferlerini izleyerek büyüdüm. Ayrton Senna ile harika bir sürücü olan Gilles Villeneuve'ün videolarını seyrettim. Elbette Michael Schumacher'e de hayran kaldım ve Lewis Hamilton'ın şu anda yaptığı şeyin büyük bir hayranıyım. Ama her zaman en çok hayranı olduğum kişi babamdı."

Babasıyla Dakar'a katılıp katılmayacağı sorusuna, "Başarılı olacağımızı sanmam. Bu, yarış kariyerimin daha sonrasında yapabileceğim bir şey ve o noktada babam 70 yaşını aşmış olacak. F1 dışındaki kategorileri hiç düşünmedim. F1'de şampiyon olmak istiyorum ve sadece bunu başardıktan sonra başka şeyleri düşünebilirim." yanıtını verdi.

Sanal yarışlarla ilgili, "Onları seviyorum ancak Lando ve Max gibi değilim. Antrenman yapmak ve eğlenmek için bir simülatörüm var. Ama açık hava sporlarını tercih ederim. Yine de sanal yarışlarda kendimi epey geliştirdim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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