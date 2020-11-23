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Formula 1 / Son dakika

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

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Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 pilotu Carlos Sainz, Lewis Hamilton'ın performansını överken, en iyilerle takım arkadaşı olmaktan keyif alacağını söyledi.

Carlos Sainz, F1 kariyerinde Toro Rosso, Renault ve McLaren gibi takımlarda yarışma şansı yakaladı.

İspanyol pilot, Max Verstappen, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg ve son olarak Lando Norris'le takım arkadaşı oldu.

Gelecek yıl ise Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

Sainz, geçen hafta sonu 7. şampiyonluğunu yakalayan Hamilton'a olan övgülerini şu sözlerle devam ettirdi: "Bence diğer pilotlar, Mercedes aracının içerisinde olsalardı muhtemelen Lewis kadar baskın olmazlardı."

"Ancak Hamilton'ı mücadeleden çıkarırsanız, mevcut griddeki herkes Mercedes aracıyla yarış kazanacaktır."

"Bu, bugünün Formula 1'inde neler olduğunu oldukça iyi anlatıyor, ama aynı zamanda Hamilton'un en iyi araca sahip olsa bile en iyilerinden biri olduğunu da gösteriyor."

"Hamilton'un baskı altında neler yaptığını dikkatle takip ediyorum. Bottas'a karşı sadece küçük bir avantajı olsa bile, Q3'teki tüm sektörlere hakim olmayı ve pole pozisyonunu kazanmayı başarıyor."

"Avusturya'da, yağmur altında Bottas'a 1.5 saniye fark attı. Herkesin yapamayacağı şeyleri yapabiliyor. Ama daha fazla ayrıntı vermek için onun takım arkadaşı olmalıyım."

"Hamilton bana tüm zamanların en iyi sürücülerinden biri gibi geliyor. Bunu, onunla takım arkadaşı olmasam bile biliyorum."

"Şahsen Senna ya da Schumacher gibi en iyi sürücülerle takım arkadaşı olmayı, onlardan öğrenmeyi ve bu kadar iyi olmak için ne yaptıklarını bilmek isterdim."

 
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Editör Kemal Şengül

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