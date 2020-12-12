Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış:
21 Saat
:
07 Dakika
:
44 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Carlos Sainz, cumartesi günkü sıralama turlarında bu yılki en iyi turlarından bazılarını çıkardığını, ancak son bölümde işlerinki kendisi için iyi gitmediğini söyledi.

McLaren pilotu Carlos Sainz, son bölüme orta hamurlarla kalmayı başardı ve yarışa bu lastiklerle başlama hakkı elde etti.

Ancak son bölümde iyi bir tur atmayı başaramayınca, takım arkadaşı Lando Norris'e geçildi ve altıncı.

Sainz şöyle konuştu: "Sanırım üçüncü bölüme kadar, şimdiye kadar çıktığım en iyi sıralama turlarından bir tanesini geçiriyordum, çünkü yine tek bir lastik setiyle Q2'ye kaldım ve ilk bölümde çok iyi bir tur attım."

"Yarın için avantaj kazanmak amacıyla risk aldık ve orta lastiklerle piste çıktık, çok iyi bir turla işe yaradı. Ancak üçüncü bölümde ritim eksikliği ya da başka bir şeyden ötürü çok iyi bir tur atamadım."

"Gerçek şu ki bu lastikler çok çabuk aşırı ısınıyor ve çok iyi bir tur çıkaramadım. Çünkü çok fazla zorlamak istedim ve işe yaramadı Ancak üçüncü bölümdeki bu turlara kadar gerçekten çok iyi bir cumartesi günü geçirdim."

"Sanırım yarın için orta lastikle son bölüme kalmayı başaran birkaç isimden bir tanesiyiz. Yarış kolay olmayacak, çünkü yumuşak lastikle başlayanlar 8. veya 10. turda pite girecek. O noktada araçla dışarıda kalmak kolay olmayacak. Herkes pite girecek ve arkamıza gelecek. Sonrasında devam edip etmemeyi ya da pite girip girmemeyi seçmemiz gerekecek."

"Bu kolay bir karar değil, çünkü pistte pozisyon kaybetmek anlamına gelecek. Ancak bu lastiklerle tüm hafta sonu çok rahat hissettim ve farklı bir şey denemek istedim."

"Lando'ya gelirsek, kafamı ona çok fazla takmıyorum, çünkü bu hafta sonu yeni bir motoru var ve ben, farklı bir strateji seçtim."

"McLaren'la son yarışıma odaklanmıyorum, daha bunun için vakit var."

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"

Önceki haber

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"

Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"

Son Haberler

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"

Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

6s
2
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

1s
3
Formula 1

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

4s
4
Formula 1

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"

1s
5
Formula 1

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!

1s

Son Haberler

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"
F1

Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"
F1

Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"

Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"
F1

Hamilton: "Dengede zorlanıyorum ancak her şeyimi verdim"

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"
F1

Vettel: "O kadar kötü bir sezon oluyor ki, nihayet biteceği için mutluyum"

Bottas: "Yarın belirleyici gün olacak"
F1

Bottas: "Yarın belirleyici gün olacak"

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.