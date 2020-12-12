Sainz: "Üçüncü bölüme kadar şimdiye kadarki en iyi sıralama turlarından biriydi"

McLaren pilotu Carlos Sainz, son bölüme orta hamurlarla kalmayı başardı ve yarışa bu lastiklerle başlama hakkı elde etti.

Ancak son bölümde iyi bir tur atmayı başaramayınca, takım arkadaşı Lando Norris'e geçildi ve altıncı.

Sainz şöyle konuştu: "Sanırım üçüncü bölüme kadar, şimdiye kadar çıktığım en iyi sıralama turlarından bir tanesini geçiriyordum, çünkü yine tek bir lastik setiyle Q2'ye kaldım ve ilk bölümde çok iyi bir tur attım."

"Yarın için avantaj kazanmak amacıyla risk aldık ve orta lastiklerle piste çıktık, çok iyi bir turla işe yaradı. Ancak üçüncü bölümde ritim eksikliği ya da başka bir şeyden ötürü çok iyi bir tur atamadım."

"Gerçek şu ki bu lastikler çok çabuk aşırı ısınıyor ve çok iyi bir tur çıkaramadım. Çünkü çok fazla zorlamak istedim ve işe yaramadı Ancak üçüncü bölümdeki bu turlara kadar gerçekten çok iyi bir cumartesi günü geçirdim."

"Sanırım yarın için orta lastikle son bölüme kalmayı başaran birkaç isimden bir tanesiyiz. Yarış kolay olmayacak, çünkü yumuşak lastikle başlayanlar 8. veya 10. turda pite girecek. O noktada araçla dışarıda kalmak kolay olmayacak. Herkes pite girecek ve arkamıza gelecek. Sonrasında devam edip etmemeyi ya da pite girip girmemeyi seçmemiz gerekecek."

"Bu kolay bir karar değil, çünkü pistte pozisyon kaybetmek anlamına gelecek. Ancak bu lastiklerle tüm hafta sonu çok rahat hissettim ve farklı bir şey denemek istedim."

"Lando'ya gelirsek, kafamı ona çok fazla takmıyorum, çünkü bu hafta sonu yeni bir motoru var ve ben, farklı bir strateji seçtim."

"McLaren'la son yarışıma odaklanmıyorum, daha bunun için vakit var."