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Formula 1 İspanya GP

Sainz, en etkileyici arabanın McLaren'da olduğunu düşünüyor

Ferrari, Lando Norris'in İspanya Grand Prix'sinde zafer kazanamamasına rağmen McLaren'ın artık en etkileyici araba olduğunu düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Lando Norris, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, McLaren’ın artık Formula 1'de en iyi pakete sahip olduğunu ve Red Bull'un yaşadığı dalgalanmaları bile yaşamadığını söylüyor.

Lando Norris, İspanya Grand Prix'sinde zafere ulaşamasa da Max Verstappen'e yaklaşırken gösterdiği tempo, takımının kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne serdi.

Sainz’a göre, McLaren'ın MCL38'inin herhangi bir büyük zayıflığı olmaması -Red Bull'un bile kerb üzerinde sürüş problemleri nedeniyle zayıflıkları var- Woking ekibini en iyi arabalar listesinde en üst sıraya yerleştiriyor.

"Samimi olmak gerekirse, şu an en tutarlı araba McLaren."

"Bence Red Bull bazı pistlerde zorlanıyor. Aynı şekilde biz de. McLaren her yerde hızlı. Düşük hızda hızlılar. Üçüncü ve dokuzuncu virajda istikrarlılar. Beşinci virajda en hızlıydılar.”

"Bu yüzden şu an McLaren'ın herhangi bir zayıflığını görmüyorum. Bana göre, Red Bull hala yarışın içinde ama McLaren her yerde hızlı, bu oldukça etkileyici." diye açıkladı, takımı Barselona'da podyumu kaçıran Sainz.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, spray champagne in celebration at Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, spray champagne in celebration at Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, Norris'in erken aşamada üçüncülüğe düşüp George Russell'ın arkasında zaman kaybetmeseydi, Verstappen'in İspanya'da zaferi kaçıracağını düşündüğünü söyledi.

"Eğer Lando pist pozisyonunu korusaydı, bugün onu yenmek zor olurdu."

"Yani, ikisi arasındaki fark çok yakındı, neredeyse 18 saniye [aslında 15 saniye] diğerlerinin önündeydiler.”

"Bu yüzden, Lando'nun en tutarlı rakip olarak öne çıktığını söyleyebilirim." dedi Horner.

McLaren'ın gerçekten en hızlı araba olup olmadığı sorulduğunda, Horner şöyle yanıt verdi: "McLaren hızlı görünüyor ve kesinlikle 'stint'lerin sonunda hızlılar ki bunu birkaç yarışta gördük. Lastik aşınma oranları da iyi görünüyor.”

"Bu, strateji ve lastik ömründeki çakışma ile biraz dengelendi. Ancak işi bitirmek için yeterli gücümüz vardı."

McLaren ise Red Bull ile bir karşılaştırma yapıldığında daha temkinli davranıyor, çünkü takım patronu Andrea Stella, en iyi durumda iki takımın tamamen eşit olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Yarış temposunun çok, çok benzer olduğunu düşünüyorum."

"Sonunda daha hızlı olmamızın nedeni daha taze lastiklere sahip olmamız. Başlangıçta daha hızlı olmalarının nedeni ise Russell'ın arkasında kalmamızdı.”

"Ama neredeyse sıralama turlarındaki performans dengesi, yarışa da yansımış gibiydi, ki bu normalde lastiklerle nasıl etkileşime girdiğinize bağlı olarak bazı değişiklikler gösterir.”

"Ama lastikler için ve aerodinamik açıdan bu kadar talepkâr bir pistte bu, arabanın performansındaki ilerleme için gerçekten iyi bir haber." diye açıkladı Stella.

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