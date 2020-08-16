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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Sainz: “En çok savaştığım yarışlardan biriydi”

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Sainz: “En çok savaştığım yarışlardan biriydi”
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 18:50

Carlos Sainz, altıncı sırada tamamladığı İspanya Grand Prix’sinin, kariyerinde en çok savaştığı yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Kendi evinde yarışan Sainz, iyi bir yarış geçirerek 6. olmayı başardı.

Yarış hakkında Sainz, “Temiz, problemsiz ve savaştığım bir yarıştı. İki pit stratejisi ve birçok aracın farklı strateji izlemesinden dolayı, en çok savaştığım ve en farklı yarışlarımdan biriydi. Ancak son yarışlarda olanlardan sonra, iyi bir sonucu hak ediyorduk ve sonunda iyi bir sonuç aldık.”

“Kendi evimde iyi bir sonuç almalıydım ve bu iyi bir haber oldu. Mekanikerler için de mutluyum, çünkü bu onlara iyi pit stoplarla beraber iyi bir güven verdi. Bunun, sezonun geri kalanında güven kazanmamıza yardımcı olacağını umuyorum.”

“Perez’in de önüne geçmiştik ancak bu, bir turdan fazla sürmedi. Çünkü Checo yeni lastiklerle bizi geçti. Ancak bugünkü en önemli şey, rakiplerimize kıyasla en iyi ritme sahip olmadan ve Ferrari ile Racing Point’e göre daha fazla lastik aşınmasıyla beraber onlara karşı savaşabilmemizdi.”

 

“Çok mutluyum çünkü savaştığımız, geçiş ve savunma yaptığımız bir yarış oldu. Ancak sonuç olarak ilk 6 için savaştık. Dün sıralama turlarından sonra, Albon’ın Red Bull’una karşı savaşmayı umuyorduk ve bugün, Q3’te kaybettiğimizi kazandık.”

“Checo’nun cezasıyla beraber son bölümde 5. olma şansımız vardı. Ancak o sırada Verstappen bana tur bindirdi ve orada iki saniye kaybettim. Bu, da Checo’yu geçemediğim anlamına geldi. Bu üzücü çünkü Max, Racing Point’e tur bindiremedi ve zaman kaybı yaşamadılar.”

“Araç düşük yakıtta hep daha iyi gözüküyor. Yarışın ilk bölümünün lastikler için neden çok zorlu olduğunu anlamamız gerekiyor.”

“Barcelona, uğurlu bir pist. Bunu taraftarlarla kutlayamamak üzücü. Bugün önlerde olmasa bile, benim bulunduğum grupta eğlenceli bir yarış vardı ve bence taraftarlar bundan keyif alırdı. Onları özledik. Beşinci virajdan geçerken geçerken dışarı baktığımda tribün bile yoktu. Bu üzücüydü, ancak gelecek sene normal şekilde olmasını umuyorum.” şeklinde konuştu.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Cem Özel

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