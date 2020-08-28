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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
Ekleyen:
, Editör

Belçika Grand Prix'si hafta sonunun Cuma günü hakkında konuşan McLaren pilotu Carlos Sainz Jr, aynı son birkaç yarışta olduğu gibi, Racing Point'in orta sıranın lideri olmasını beklediğini söyledi.

Günü hakkında yorumlarda bulunan Sainz şunları söyledi: "Çok farklı bir piste geldik ve araç, daha düşük yere basma kuvveti ayarlarında daha farklı bir hissiyata sahip. Birkaç şeyin değiştiğini görebilirsiniz: Renault çok hızlı duruyor ve biz de fena değiliz."

"Dürüst olmak gerekirse bugünkü performansımızdan dolayı gayet memnunuz. Ancak tabii ki de Racing Point ve Renault biraz fazla rahat şekilde hızlılar."

Renault'nun temposundan etkilenip etkilenmediği sorusuna Sainz şu yanıtı verdi: "Çok da şaşırmadım, çünkü geçen sene hem burada hem de Monza'da çok hızlılardı."

"Bu yüzden tahminimce düşük yere basma kuvveti ayarlarında araçları çok ama çok iyi bir şekilde çalışıyor olmalı. Buraya gelmeden önce onların çok güçlü bir rakip olabileceğinin farkındaydık. Bu yüzden kendimize odaklanmalı, araçlarımızın düşük yere basma gücünde neden iyi olduğunu ancak daha iyi olamadığını öğrenmemiz lazım."

"Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, her iki seansta birden ilk 10 içerisinde yer aldık, bu yüzden çok fazla şikayetçi olamayız."

"Göründüğü kadarıyla Racing Point, aynı birkaç yarışta olduğu gibi, orta sıranın önünde yer alacaktır. Daha sonrasında da Renault, biz ve Ferrari geliyor, piste göre de sıralama değişiyor. Bazen AlphaTauri etkeni de işin içine giriyor. Ne olacağını göreceğiz."

Gelecek sene İtalyan takımdan ayrılacak olan Sebastian Vettel'in yerine gelecek olan Carlos Sainz'a, Ferrari'nin bu kadar yavaş olmasından dolayı şaşırıp şaşırmadığı soruldu. İkinci antrenman seansının sonunda Leclerc 15. olurken, Vettel ise 17. sırada seansı tamamladı. 

Sainz soruya şu cevabı verdi: "Bu konuya göz atmadım. Sanırım burada çok fazla zorlanıyorlar çünkü hepimiz onların motor gücü eksikliğini biliyoruz. Burası, bu eksiğin olması için iyi bir pist değil."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Editör Efe Kahya

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