Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"

Ferrari pilotu, 6. sıradan başladığı yarışı aynı pozisyonda tamamladı.

Ancak kendisi sonuçtan tatmin olmadı çünkü elde ettikleri sonuca kıyasla çok daha iyi bir tempoya sahip olduğuna inanıyor.

Sainz, "Bence bugün sonucun gösterdiğinden daha iyi bir tempomuz vardı. Başlangıçtan itibaren çok hızlıydık."

"İyi bir başlangıç yaptım, ilk stintte önümdekilerden biraz daha hızlı olduğumu hissettim. Lastiklerimi de iyi idare ettim."

"Ancak pist pozisyonunda geride olmak her zaman size pahalıya mal olacaktır, özellikle de geçilmesi zor ve sıcak bir Suzuka'da. Ama evet, dürüst olmak gerekirse, bugün normale döndüğümü hissettim... Bir ritim yakaladığım anda aracı iyi anladım ve iyi sürüyordum. Son pit stop için üzgünüm çünkü bize yarış zamanından biraz kaybettirdi ama olan oldu." dedi.

Sainz, çizgiyi önündeki Lewis Hamilton'ın 1 saniye gerisinde geçti. Birkaç tur daha olsa Mercedes pilotunu geçip geçemeyeceği sorulduğunda Sainz, "Bence bugün Suzuka geçiş için oldukça zor bir yer olduğunu ve pist pozisyonunun çok önemli olduğunu kanıtladı."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım Lewis'ten 0.4-0.5 saniye daha hızlıydım ve ona yaklaşıyordum. Ancak geçmek için yeterli deltaya sahip olduğumuzu sanmıyorum. Öyle bir an geliyor ki, eğer öndekinden bir saniye daha hızlı değilseniz onu geçemiyorsunuz."

"Charles'ın [Leclerc] George'u [Russell] geçmesi bile George'un lastiklerine rağmen çok uzun zaman aldı. Bu da bana bugün her şeyin pist pozisyonuyla ilgili olduğunu kanıtladı ki pit stopta kaybettiğimiz şey de buydu. Lewis'in dört saniye önündeydik, sekiz saniye gerisinde çıktık." dedi.

Sainz, podyumun son iki basamağını ele geçiren McLaren pilotları hakkında ise; daha düşük hızlı pistlerde onlara meydan okuyabileceklerini söyledi.

Ferrari pilotu, "Yüksek hızlı pistlerde iyiler ama bence Meksika, hatta Austin gibi daha düşük hıza sahip yerlere gittiğimizde onlara çok yakın olacağız ve onlarla mücadele edeceğiz."

"Bugün özellikle Lando'nun [Norris] tur başına birkaç onda bir daha hızlı olduğunu düşünüyorum. [Oscar] Piastri'ye gelince, ne zaman temiz havada olsam onunla kıyaslanabilecek çok güçlü turlar attım ama yarış boyunca neredeyse hep kirli havadaydım." yorumlarında bulundu.