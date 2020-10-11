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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Sainz: “Eifel GP, 60 turluk bir çileydi”

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Sainz: “Eifel GP, 60 turluk bir çileydi”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Cem Özel, Editör

Carlos Sainz, Eifel Grand Prix’sinde 60 tur boyunca “çile” çektiğini ve McLaren’ın yeni aero paketinin kendisine bir podyuma mal olduğunu söyledi.

Cuma antrenmanlarının iptal edilmesinin ardından McLaren, Sainz’ın aracında son güncellemeleri kullanırken Norris’in aracında eski parçalar vardı.

Ancak Sainz hafta sonu boyunca zorlandı ve üçüncülüğü yeni aero paketi yüzünden kaybettiğini düşünüyor.

Movistar’a konuşan Sainz, “Beşincilik güzel, ancak 60 tur boyunca çile çektiğinizde biraz geride kalıyorsunuz.”

“Aslında pek mutlu değilim. Ricciardo ve Perez’i podyum için savaşırken görünce, aldığım beşinciliğin tadı hoş gelmiyor ve podyum için savaşma fırsatını kaçırdığımızı düşünüyorum.”

“Bugün sahip olduğum araçla podyum için savaşamadım, ancak belki de iki yarış önce sahip olduğum araçla bunu yapabilirdim.”

“Diğerlerine göre daha fazla lastik aşınması yaşadık. Ancak bu 60 turluk analiz, umarım veri elde etmeye ve yeni paketin neden iyi bir hissiyat ve performans vermediğini fabrikada araştırma fırsatını sağlar.”

“Lando’ya ne olduğunu da araştıracağız, çünkü şampiyona için önemli puanlar kaybettik.”

“Motor sorunu ve özellikle benim aracım konusunda yapmamız gereken şeyler var ve bunların üstesinden gelmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Editör Jonathan Noble

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