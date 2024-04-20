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Sainz: "Duvara gireceğimi anladığım an aracın yönünü değiştirdim"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yaptığı kazayı küçük bir hasarla atlatmasından dolayı mutlu.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spins

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde, son virajdan çıkarken aracının kontrlünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Darbeyi sağ arkadan alan Sainz, aynı zamanda ön kanadına da hasar verdi.

Bir süre bekledikten sonra garaja dönmeyi başardı ve yeni bir ön kanatla piste çıkıp, son bölüme kaldı. Pazar günkü yarışa da Charles Leclerc'in hemen ardında yedinci başlayacak.

Sainz seansın ardından şöyle dedi: "Gerçekten korkutucuydu ancak çarpacağım yönü son anda değiştirmeyi başardım."

"Çarpışma açısını değiştirmeyi başardım ve bu da süspansiyona ya da kanada zarar vermekten kaçınmamı sağladı."

"Gerçekten korkutucuydu ama  devam edebildim ve iyi bir sıralama turları geçirdim."

"Bu hafta sonu çok hızlı değiliz ve burası zorlandığımız bir pist gibi görünüyor. Uzun zamandır yedinci olmamıştık, bu yüzden çalışmamız gerekiyor fakat bizim için kolay olmayacak."

"Umarım yarışta, tek tura kıyasla daha fazlasını yapabiliriz."

Aracın temas sonrası  iyi olup olmadığı sorusuna Sainz, "Evet, iyiydi. Dediğim gibi, duvara gireceğimi görür görmez, son anda çarpışma yönünü değiştirdim."

"Araca çok fazla zarar vermeyeceğim bir açıyla çarpmayı başardım." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spin attı

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spin attı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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