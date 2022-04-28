Sainz, dün gerçekleştirilen lastik testlerinde motor arızasıyla yolda kalmış

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Pirelli'nin 2023 lastik çalışmaları, Salı ve Çarşamba günlerinde gerçekleştirilen testlerle başladı ve Milan merkezli üretici, 2023 lastikleriyle alakalı ilk verilerini toplamaya başladı.

Testlerin ilk günü olan Salı gününde 3 takım piste çıkmıştı. Alfa Romeo, AlphaTauri ve Alpine; testlerin ilk gününde pistteydiler. Testlerin son gününde, yani Çarşamba günüde ise Alpine'in yerini Ferrari aldı.

Çarşamba günü sabah bölümü için direksiyona Charles Leclerc geçti. Monakolu pilot, sabah bölümünde F1-75'le toplam 63 tur tamamladı ve sonrasında direksiyonu takım arkadaşı Carlos Sainz'a bıraktı.

Sainz'ın şanssızlık serisi bu testte de devam etti. İspanyol sürücü, öğle seansı için direksiyonun başına geçmişti. İspanyol pilot, öğle bölümündeki 51. turunu tamamlamış ve 52. turuna başlamıştı ki, 52. turda F1-75'in güç ünitesinden dumanlar çıkmaya başladı.

Ferrari pilotu, Tosa virajına gelirken hemen aracını kenara çekti ve testleri erken noktalamak zorunda kaldı.

Dumanlar içindeki motora görevliler hızlıca müdahale ettiler ve alınan hasarı minimuma indirmeye çalıştılar. Sonrasında Ferrari'nin mekanikerleri aracın yanına geldiler ve gerekli düzenlemeleri yaparak, F1-75'in garaja güvenli bir şekilde döndüğünden emin oldular. Sainz ise Lamborghini güvenlik aracıyla Ferrari garajına döndü.

Ferrari, Sainz'ın Avustralya'daki kazasının ardından önlem amaçlı ikinci motora geçmişti. Lastik testlerinde ise ilk motor kullanıldı ve Sainz, bu motorla yolda kaldı. Yeni geçilen ikinci motor, testte aracın arkasında değildi.

İlk motorla yolda kalınması, Ferrari'nin ikinci motora geçme kararının isabetli olduğunu kanıtlıyor.

Dün dumanlar içinde kalan ilk motor; Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya yarışlarında kullanılmıştı. Suudi Arabistan GP'de bu motorda ufak bir kablo arızası yaşanmış ancak bu sorun hızlıca çözülmüştü.

İtalyan ekip, Avustralya GP'nin ardından Sainz'ı bu yılki ikinci güç ünitesine geçirme kararı almıştı. İlk motorun ise antrenman seanslarında kullanılması planlanıyordu fakat bu arızanın ardından ilk motorun gelecek planları değişecektir.

Dün yaşanan bu problem, Ferrari'nin son günlerde gündeme gelen dayanıklılık kaygılarını daha da artırmış olabilir. Sezon başından bu yana Ferrari'nin dayanıklılık kaygılarından ötürü daha düşük modlarda yarıştığı öne sürülmekte.

Özellikle de geçtiğimiz hafta sonu Imola yarışında Leclerc'in düşük motor moduyla yarıştığı gündeme gelmişti. İtalyan basınına göre Ferrari, Carlos Sainz'ın yaşadığı sorunların ardından Charles Leclerc'in aracındaki güç ünitesini güvenli modda kullanma kararı almıştı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Davide Cavazza