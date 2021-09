Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"

İkinci sıradan start alan Sainz, ikinci viraja doğru gelinirken Lando Norris'in hava koridoruna girerek Britanyalı pilotun yanına geldi ve dışarıdan yaptığı atakla birlikte liderliği eline geçirdi.

Yarışın ilk bölümünde Norris'le liderlik mücadelesi veren ve önde kalmayı başaran Sainz, lastiklerinde ufalanma problemi yaşamasının ardından tempo kaybetti.

Tempo kaybetmesinin ardından Norris'e liderliği de kaybeden Sainz, yaşadığı ufalanma problemi nedeniyle pite de rakiplerine kıyasla daha erken geldi ve sert hamura daha erken geçmiş oldu.

15. turda pite gelen Sainz'ın yarışın geri kalanında sert lastiklerini fazlasıyla koruması gerekiyordu.

Bu erken pit stop'un ardından İspanyol pilotun podyum şansının bittiği düşünülmekteydi ancak bitime birkaç tur kala gelen yağmur her şeyi değiştirdi.

Geçiş lastiklerine doğru zamanda geçen İspanyol pilot, ıslak zeminde hata yapmadı ve çizgiyi 3. sırada geçerek Ferrari kariyerindeki üçüncü podyumuna uzanmayı başardı.

Yarışın hemen ardından yarışı hakkında konuşan Sainz, ufalanma probleminin yarışını kötü etkilediğinin altını çizerken; son turlarda "doğru zamanda doğru kararı verdiklerini" de ekledi.

Yarışı hakkında konuşan İspanyol pilot, "İlk olarak çizgiden iyi kalktım ve önceliğimiz buydu. Sonrasında Lando'nun arkasında kaldım ve ikinci virajın dışarısından daldım, bu çok iyi çalıştı ancak sonrasında ufalanma problemi yaşamaya başladık."

"Ufalanma problemi yaşamaya başladık ve yarışımız bundan sonra kötüye gitmeye başladı. Çok fazla zaman kaybettik ve sert lastiğe erken geçmemiz gerekti. Lastikleri fazlasıyla korumam gerekti ve son olarak, yağmur gelebilecek en kötü zamanda geldi. Çünkü sert lastiklerim kaybolmaya başlıyordu."

"Doğru zamanda doğru kararı verdik ve 3. sıraya yeniden yükselmeyi başardık. Genel olarak çok güçlü bir yarıştı." ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images