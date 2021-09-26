Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"

Ekleyen:

Rusya Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk bölümde yaşadıkları ufalanma probleminin ardından yarışlarının kötüye gittiğini ancak son turlarda doğru zamanda doğru kararı vererek güçlü bir yarış çıkardıklarını söyledi.

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"

İkinci sıradan start alan Sainz, ikinci viraja doğru gelinirken Lando Norris'in hava koridoruna girerek Britanyalı pilotun yanına geldi ve dışarıdan yaptığı atakla birlikte liderliği eline geçirdi. 

Yarışın ilk bölümünde Norris'le liderlik mücadelesi veren ve önde kalmayı başaran Sainz, lastiklerinde ufalanma problemi yaşamasının ardından tempo kaybetti.

Tempo kaybetmesinin ardından Norris'e liderliği de kaybeden Sainz, yaşadığı ufalanma problemi nedeniyle pite de rakiplerine kıyasla daha erken geldi ve sert hamura daha erken geçmiş oldu. 

15. turda pite gelen Sainz'ın yarışın geri kalanında sert lastiklerini fazlasıyla koruması gerekiyordu.

Bu erken pit stop'un ardından İspanyol pilotun podyum şansının bittiği düşünülmekteydi ancak bitime birkaç tur kala gelen yağmur her şeyi değiştirdi. 

Geçiş lastiklerine doğru zamanda geçen İspanyol pilot, ıslak zeminde hata yapmadı ve çizgiyi 3. sırada geçerek Ferrari kariyerindeki üçüncü podyumuna uzanmayı başardı. 

Yarışın hemen ardından yarışı hakkında konuşan Sainz, ufalanma probleminin yarışını kötü etkilediğinin altını çizerken; son turlarda "doğru zamanda doğru kararı verdiklerini" de ekledi. 

Yarışı hakkında konuşan İspanyol pilot, "İlk olarak çizgiden iyi kalktım ve önceliğimiz buydu. Sonrasında Lando'nun arkasında kaldım ve ikinci virajın dışarısından daldım, bu çok iyi çalıştı ancak sonrasında ufalanma problemi yaşamaya başladık."

"Ufalanma problemi yaşamaya başladık ve yarışımız bundan sonra kötüye gitmeye başladı. Çok fazla zaman kaybettik ve sert lastiğe erken geçmemiz gerekti. Lastikleri fazlasıyla korumam gerekti ve son olarak, yağmur gelebilecek en kötü zamanda geldi. Çünkü sert lastiklerim kaybolmaya başlıyordu."

"Doğru zamanda doğru kararı verdik ve 3. sıraya yeniden yükselmeyi başardık. Genel olarak çok güçlü bir yarıştı." ifadelerini kullandı. 

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and the rest of the field on the opening lap

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

Önceki haber

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

1 s
2
Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

35 dk
3
Formula 1

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"

47 dk
4
Formula 1

Verstappen: "Neden motor değiştirdiklerini Mercedes'e sormalısınız"

3 s
5
World Superbike

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

1 s
Son Haberler
Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"
F1

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"

12dk
Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
F1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

35dk
Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"
F1

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"

47dk
Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!
F1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

1 s
Capito: "Albon'un gelişi, Red Bull-Williams birlikteliğini işaret etmiyor"
F1

Capito: "Albon'un gelişi, Red Bull-Williams birlikteliğini işaret etmiyor"

2 s
Son Videolar
2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
25 Eyl 2021

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Perez'in Red Bull'da zorlanması, Albon'u "rahatlatmamış"
Formula 1

Perez'in Red Bull'da zorlanması, Albon'u "rahatlatmamış"

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı İtalya GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti" İtalya GP
Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"

Verstappen: "Neden motor değiştirdiklerini Mercedes'e sormalısınız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Neden motor değiştirdiklerini Mercedes'e sormalısınız"

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!
World Superbike World Superbike

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!

Son Haberler

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Doğru zamanda doğru kararı verdik"

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.