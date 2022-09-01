Sainz: "Doğru strateji kararları verdiğinde Ferrari'yi kimse tebrik etmiyor"

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Scuderia pit duvarının bu sezon verdiği bazı kararlar ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bazen sorgulanacak lastik hamurlarına geçilmesi bazen de yanlış pit stop zamanlamaları yapılması, Ferrari'nin zaten kazalar ve dayanıklılık sorunları ile azalan şampiyonluk ümitlerini daha da azalttı.

Örnek vermek gerekirse, Belçika GP hafta sonunda, Charles Leclerc yarışın sondan bir önceki turunda en hızlı tur puanını almak için pite gelip gelmeyeceğini takımı ile konuşuyordu. Monakolu pilot, belki de bu sefer en hızlı tur için pite gelme riskini almamaları gerektiğini söylemişti çünkü Leclerc'in pitten 6. sıradaki Fernando Alonso'nun arkasında çıkma şansı bulunuyordu.

Monakolu pilot, pite geldi ve pitten çıktığında Alonso ile 5. sıra için mücadele etmeye başladı ve mücadeleyi kaybederek 6. sıraya geriledi. Son turda Alonso'yu geçen Leclerc, 5. sırayı geri aldı ancak en hızlı turu kaydedemedi ve pit yolundaki hız sınırını aştığı gerekçesiyle 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. Böylelikle Leclerc, bitime 2 tur kala 5. sırada götürdüğü yarışı 6. sırada tamamlamış oldu.

Mattia Binotto, Ferrari'nin stratejileri konusunda dışarıdan farklı algılar olduğunu ve bir de "gerçek" durum olduğunu söylüyordu.

Binotto, "Sezonun geride kalan kısmına bakacak olursam, doğru olanlara ve gerçeğe karşı dışarıdan birçok algı olduğunu söyleyebilirim. Bazen hata yapmıyoruz, öyle algılansa dahi hata yapmıyoruz." demişti.

Mattia Binotto, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Binotto, sezon boyunca Ferrari'nin strateji kararlarını savunmuştu ve Sainz da bu konuda takım patronuna katılıyor. İspanyol pilota göre, insanlar, Ferrari stratejisi hatası yaptığında diğer takımların hatalarına kıyasla daha çabuk eleştiriye başlıyorlar.

Hollanda GP hafta sonu öncesinde Ferrari'nin strateji kararları hakkında konuşan Sainz, şunları söyledi: "Stratejilerimiz konusunda genelleme yapmak çok zor. Daha cesur ya da tedbirli olmalıydık demek çok zor çünkü her strateji kararı farklı. Hepsini birer birer seçip, ayrı şekilde analiz etmelisiniz. Eminim ki her strateji kararında sonuç [daha dikkatli ya da cesur olmak] farklı çıkar.

"Belki de şurada biraz daha cesur olmalıydık, şu durumda da daha tedbirli olmalıydık. Duruma göre değişiyor."

"Benim için önemli olan sürekli olarak gelişmek ve sürekli olarak doğru kararı verebilecek yolları bulabilmek."

"Yıl içinde doğru kararları verdiğimiz birçok durum oldu ve kimse bize gelip 'Oh doğru kararı verdiniz' demedi ya da bizi bunun için tebrik etmedi.

"Doğru kararların yanında 2 ya da 3 'kötü karar' verildiğinde ise bunun hakkında büyük eleştiriler oluyor. Bu durumu Ferrari'de biraz daha sert buluyorum. McLaren, Toro Rosso ya da Renault'da sürerken büyük bir hata olduğunda, kimse Ferrari'deki kadar sizi eleştirmezdi ya da yere düşürmeye çalışmazdı."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images