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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, pist sınırlarının doğal ve tek tip olması gerektiği görüşünde.

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

Pist sınırları konusu, 2021 sezonunun en çok konuşulan konularının başında geliyor. Çünkü hem Bahreyn hem de Imola'da, doğrudan sonucu etkileyen bir durumdu.

Bahreyn'de, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı pist dışından geçmesi ve sonrasında yerini geri vermek zorunda kalması uzun süre konuşulmuştu.

Bu tartışmalar, Imola'da bazı virajlarda pist dışına taşan isimlerin turlarının silinmesinden ötürü devam etti.

Özellikle Lando Norris'in turunun silinmesi kritikti, çünkü bu zaman silinmeseydi sıralama turlarında üçüncü olacaktı.

Pist sınırları hakkındaki görüşünü paylaşan Carlos Sainz, pistin sınırlarıyla ilgili tartışmalara son verebilmek adına, tüm pistlerde geçerli olacak tek tip kurallara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sainz, “Fikrimi FIA'ya zaten açıkladım. Tüm virajlar için aynı olan tek tip kurallara ihtiyacımız var."

"Beyaz çizgiyi kullanıp kullanmamamızın önemi yok, sadece somut bir sınır olmalı. Sanırım tüm sürücüler bu görüşü paylaşıyorlar."

"Pistlerdeki mevcut yapay sınırlara her zaman açıkça karşı oldum. Doğal sınırlara ihtiyacımız var. Çim veya çakıl bu konuda çok daha fazla işe yarar."

"Sürücüler bilerek genişten dönerse, bu sınırlar zamanları doğrudan geçersiz kılar. İster çakıl ister çim olsun, doğal sınırlar getirmeliyiz.” dedi.

Lance Stroll ise şunları söyledi: "En az iki tekerinizin pist içerisinde kalması gerekiyor. Bunun dışındaki her şey pist sınırı ihlali. Genel olarak kerb taşlarının en iyi sınır olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunları araçta hissedebiliyorsunuz. Çok alçağız ve bu nedenle beyaz çizgiyi çok iyi göremiyoruz. Bence sürücüler için kerb taşlarına sahip olmak daha kolay olur."

 

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Editör Kemal Şengül

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