Sainz: "Diğerleri bizden daha fazla zorlanıyor gibi"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Monako'daki ilk günkü çalışmaları 1-2 tamamlamalarının ardından Ferrari'nin pist üstünde rakiplerine göre daha iyi göründüğünü, rakiplerinin kendilerine kıyasla daha fazla zorlanıyor gibi göründüklerini söyledi.
Monako'da cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansında da Charles Leclerc en hızlı isim olurken derecelerin hızlandığı gibi seansta Sainz, sadece 0.044 sn geride 2. oldu.
Sainz, tamamlamış oldukları programdan memnun olduğunu söylerken, rakiplerinin kendilerine kıyasla daha zorlanıyor gibi göründüklerini, sıralamalarda küçük detayların büyük fayda sağlayacağını söyledi.
Sainz, "Cesaret verici bir gündü. Programımızı tamamladık ve pist üstünde iyi performans sergiledik. Monako her zaman gereksinimleri olan bir pist oldu ancak ayrıca çok heyecan verici ve aracı zorlama açısından eğlenceli bir pist."
"Bugüne bakarsak sıralamalar çok yakın olacak. Bu yüzden şu ana kadar yaptığımız işten ve piste her çıkışımızdaki gelişme şeklimizden mutluyuz. Artık küçük detaylar ve sıralamalar için mükemmel dengeyi bulmak önemli olacak."
"Önemli olan rekabetçi olmamız ve bizi bekleyen mücadele için oldukça iyi hissediyor olmamız. Bu araçlar pist üstünde her yerde, tümseklerde ve bordürlerde daha tehlikeli. Ancak önemli olan şey, diğerlerinin bizden daha fazla zorlanıyor gibi görünmesi. Bu açıdan evet, önümüzde iyi bir mücadele bizi bekliyor."
"Lastikleri iyi çalıştırıyoruz gibi duruyor. Aynı zamanda oldukça iyi seviyede yol tutuşu var gibi. Burada da önemli olan o, öyle değil mi? Sürüş, tümsekler, bordürler, kısacası her şey herkes için zorlayıcı gibi duruyor." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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