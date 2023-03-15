Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız"
Carlos Sainz'a göre Ferrari diğer pistlerde Bahreyn'e göre çok daha iyi bir performans gösterecek.
Bahreyn'den hayal kırıklığıyla ayrılan Sainz, pist üstünde Fernando Alonso'ya geçildiği yarışı galip Max Verstappen'in 48 saniye gerisinde dördüncü tamamladı.
Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise bir elektronik arızası nedeniyle yarış dışı kaldı, kısacası özellikle taraftarlarca Ferrari'nin hem tempo eksikliği, hem de dayanıklılık sorunları yaşadığı düşünülmekte.
Takımın görüşleri ise farklı; örneğin takım patronu Frederic Vasseur'a göre bu farkın en büyük sebebi Bahreyn'in yıpratıcı bir pist olması.
Bu görüşlere katılan Sainz, "Cidde'deki asfalt çok farklı."
"Pist genel olarak arka lastikleri fazla zorlamıyor, dolayısıyla durumun diğer pistlerde biraz daha farklı olacağından eminiz."
"Bahreyn lastik bozulması açısından takvimin en uç noktası, elimizdeki tek örnek de bu."
"Diğer pistlerde daha iyi bir performans sergileyebileceğimize eminim ama Bahreyn'de karşılaştığımız gerçek buydu."
"Lastik bozulması geçen yıl ne kadar kötüyse bu yıl da o kadar kötü. Sadece diğer iki araç [Red Bull ve Aston] bir sebepten dolayı bozulmayı azaltabildiler."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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