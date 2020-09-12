Sainz: "Dengeyi artırabilirsek, ciddi oranda gelişebiliriz"

McLaren pilotları Carlos Sainz antrenman turlarını 12. sırada tamamlarken, Lando Norris ise 13. oldu.

Sainz, araçta doğru dengeyi yakalayamadıklarını söyledi.

Genç sürücü, "Bütün gün denge yakalamaya ve doğru ayarları bulmaya çalıştık. Ancak yumuşak lastikleri çalıştıramadık. Akşam, yarın nasıl daha fazlasını yapabileceğimizi göreceğiz. Dengeyi ve ayarları bulabilirsek, ciddi oranda gelişeceğiz. Gelişmek için her zaman fırsat vardır. Bakalım neler olacak."

"Çekiş çok zayıf, denge tuhaf. Ama Monza'dan farklı bir yerdeyiz. Aracın verimli şekilde çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Aracı çalıştırmalıyız. Ayarları geliştirebilirsek her şey çok daha kolay olacak." dedi.

Aracı sıralama turlarında daha hızlı hale getirmek için neler yapabilecekleri sorusuna Sainz, "Aracı optimum aralığa getirmek gerekiyor. Bunu Cuma günü başaramadık, bu yüzden geride kaldık. Bütün gün aracı kullanırken rahat değildim. Ancak ayarları bulabilirsek, yarın çok daha iyi geçecek.

"Yumuşak lastikle ilgili sorunlarımızın lastiklerle hiçbir ilgisi yok. Sert lastikler burada hiçbir işe yaramıyor, en iyi lastik orta lastik." yanıtını verdi.

McLaren ayrıca Mercedes tarzı bir burun tasarımı da test etti.

"Bu parçalar henüz hazır değil. Bu nedenle onları birer birer test ediyoruz."