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Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

Carlos Sainz, mevcut sözleşmesinin son yılına girerken Ferrari'deki geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

İspanyol pilot Ferrari'deki son yılına giriyor. Kendisinin ve Charles Leclerc'in takımdaki geleceğiyle ilgili pek çok spekülasyon varken Sainz asıl arzusunun 2024'ün sonundan sonra da Scuderia'da kalmak olduğunu açıkça belirtti.

Fred Vasseur geçen haftaki Ferrari Noel yemeğinde hem Sainz hem de Leclerc'in geleceklerinin Mart ayında 2024 F1 sezonu başlamadan önce onaylanmasını umduklarını doğruladı.

Madrid'de Estrella Galicia adına Noel öncesi düzenlenen bir sponsor etkinliğinde konuşan Sainz, "Bana ne teklif ettikleri hakkında konuşuluyor, ancak bunlar bilmeden söyleniyor ve ben de spekülasyon yaratmayacağım." dedi.

Bazı söylentiler Leclerc için çok kazançlı ve uzun vadeli bir anlaşma yapılacağı yönünde, ancak bu cömertlik Sainz'e gösterilmeyebilir - bazı söylentiler Sainz'e sadece bir yıllık bir uzatma verilebileceği yönünde.

Ancak Sainz, takım patronu Vasseur tarafından kendisine değer verildiğini hissettiğini ve Leclerc için söz konusu olana benzer uzun vadeli bir anlaşmayı güvence altına almayı umduğunu söyledi.

"Anlaşmak zorundayız ve bunu yapmak için önümüzde üç ay var." 

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

"Açıkçası kontratı yenilemek ve bunu bir yıldan fazla bir süre için yapmak istiyorum. Fred ve tüm Ferrari ailesi tarafından değer gördüğümü hissediyorum, bir pilot olarak bu sizin ana önceliğinizdir."

Geçen hafta konuşan Vasseur, pilotlarına eşit davranmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi - en azından pistte.

Vasseur, "2023'ü neredeyse aynı puanla bitiren iki pilotumuz var." 

"Burada birinci ve ikinci pilot hakkında konuşuyorduk ve onlara eşit muamele görecekleri konusunda güvence vermiştim, sanırım bunu kanıtladık." dedi.

Spekülasyonlar Sainz'ı Alman markasının 2026'da Sauber'le birlikte spora girmesiyle Audi'de olası bir gelecekle de ilişkilendiriyor, ancak Sainz bir numaralı önceliğinin Maranello'da kalmak olduğunu söylüyor.

"Eğer bana değer verildiğini hissedersem ki hissediyorum, sözleşmemi yenileyeceğim. İki taraf da isterse bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum." 

"Gerçek şu ki, Fred'in geçen gün söylediği gibi konuşmalar oldu. Ben sezona 2025 yılında nerede olacağımı bilerek başlamak istiyorum. Bir sonraki hedefimin ne olduğunu bilmeden başlamak istemem. Bir numaralı önceliğim Ferrari ve daha uzun yıllar burada olmak istiyorum, burada çok mutluyum."

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