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Röportaj
Formula 1 Macaristan GP

Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve McLaren'ın gerisindeyiz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, McLaren ve Red Bull'un yarış temposu anlamında kendilerinden çok önde olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Ferrari bu hafta sonuna yeni bir taban getirdi ve zıplamayı azaltıp, aracın genel temposunu iyileştirmeyi hedefledi.

Cuma günkü antrenmanlarda İtalyan ekip genel olarak iyi bir görüntü çizdi.

Bu konuda Sainz şöyle diyor: "Son üç hafta sonundan kesinlikle daha iyi bir gündü."

"Güncellemelerin mi performansımızı arttırdığını ya da pist özelliklerinin mi aracı parlattığını görmemiz gerekiyor."

"Fakat görünüşe göre biraz daha rekabetçi bir seviyedeyiz."

"Yarış temposuna daha detaylı bakarsanız, hâlâ en hızlı olmadığımızı ve Red Bull ve McLaren'ın bir adım önde olduğunu görebilirsiniz. En azından sıralama temposunda biraz daha yakın görünüyoruz."

"Yine de Q3'te herkes bize kıyasla hızını artırıyor gibi görünüyor. Bu yüzden biraz temkinli kalmayı ve bugünden çok fazla sonuç çıkarmamayı tercih ediyorum."

Sıcaklığın etkisi sorulduğunda Sainz, "Sıcak ve yol tutuş anlamında herkes için zor bir gündü."

"Bu yüzden her yarın için araç ayarlarını biraz değiştirecek."

"Yarışta neler olacağını ben de merak ediyorum, çünkü hava çok sıcak ve lastikler aşınıyor. Bence herkes için zor olacak." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

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