Sainz: "Daha fazlası mümkündü"

Carlos Sainz sıralama turlarında yedinci en hızlı zamanı yapsa da, ilk turda Alex Albon'la temas yaşayınca geriye düşmekten kurtulamadı.

Sainz sonuç olarak Daniel Ricciardo ile Lando Norris'in gerisinde sekizinci sırada finiş gördü.

Yarıştan sonra konuşan İspanyol pilot, "Takım için iyi bir gün oldu. Bugün toplamda on puan almayı başardık ve bundan ötürü tüm takıma tebrikler. Şahsen daha fazlasını yapabileceğimi hissediyordum... Ama aslına bakarsak yarışım ilk virajda yaşananlardan sonra tehlikeye girdi. Sert lastiğe geçmek zorunda kaldım ve tek pit stop stratejisiyle, çok uzun bir ikinci bölüm atmam gerekiyordu."

"Yine de hız iyiydi ve önemli bir sekizincilik almayı başardık. Sonuç olarak olumlu bir hafta sonu ve daha fazlasını hedefleyerek Brezilya'ya gidiyoruz." dedi.

Lando Norris ise aldığı yedincilikten memnunum.

"Takım ve benim için iyi bir yarış oldu. Başlangıç iyiydi ve ilk birkaç virajdan sonra beşinciliğe çıktım. Bu konuda iyi bir iş yapıyoruz ve güçlü yanlarımızdan birisi bu. Yarışın geri kalanı ise zorluydu. Özellikle yumuşak lastikle attığımız ilk bölüm zordu. Ricciardo ile kıyaslandığında çok zorlandım."

"Pit stoptan sonra sert lastiğe geçtim ve Daniel'i yakalamaya çalıştık. Aynı zamanda lastiklere de baktım. O pek fazla zorlamıyordu ama ben zorladım ve eğer bir hata yaparsa onu geçmek istedim. Fakat herhangi bir hata yapmadı ve temposunu kontrol altında tuttu. Sonrasında orta lastiğe geçmek için pite girdik ve çift pit stop yaptık. Gerçekten iyiydi. Eğlenceli bir yarıştı. Son bölümde bazı geçişler yaptım ve güzeldi."

"Fabrikadaki ve pistteki çalışmalarından ötürü herkese çok teşekkürler."