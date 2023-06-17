Sainz: "Daha fazla tempo bulmamız gerekiyor"

Cuma günü hem yaşanan teknik sorunlar hem de yağmurun kendisini göstermesiyle takımlar için kolay geçmedi.

Carlos Sainz zorlu şartlarda 0.126 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve seansın ardından şöyle konuştu: "Gün boyunca yaşananlardan ötürü ayar yapmak kolay değildi ancak iyi bir Cuma geçirdik."

"İlk seansta neredeyse hiç sürüş yapamadığımız için 2. antrenman yoğun geçti ancak üç kuru zemin lastiğini de denedik ve performansı artırmak için araç üzerinde çeşitli değişiklikler yaptık."

"Araç içerisinde henüz %100 rahat hissetmiyorum, özellikle frenlemede zorlanıyorum. Yavaş yavaş bunun nedenini anlamaya başladık ve yarın için değişiklikler yapmaya çalışacağız."

"Buradaki en önemli faktör fren ve bugün birkaç ayarı doğru yapamadığımızı hissettim. Yarın için onları daha iyi hale getirmeye çalışacağız ve eminim daha rekabetçi olacağız."

"Şu andan itibaren tüm seanslarda başarılı olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

"Burada lastikler her halükarda zor olacak. Yağmur yağsa bile pist oldukça hızlı kuruyor. Bence hepimizi zor bir hafta sonu bekliyor. Her şey hata yapmamak ve durumu yönetmekle ilgili olacak."

Sainz, aracın temposu sorulduğunda, "Gün boyunca iyi ilerleme kaydettik ve sonuçlar epey olumlu görünüyor. Fakat yarına girerken tempoyu ve performansı arttırmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images