Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Carlos Sainz, Red Bull'un çok nadir hata yapması sebebiyle; Ferrari'nin zirveye yetişebilmesi için 2024 Avustralya Grand Prix gibi yarışlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, podyumda üzerine şampanya döküyor

Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, Avustralya'da elde ettiği 1 ve 2. sırayla Red Bull'dan sonraki en hızlı takım olduğunu gösterirken, Max Verstappen bu sezon şimdiye kadar bitirdiği üç yarışı da kazandı.

Formula 1, bu hafta sonu 2019'dan bu yana ilk kez ve sezonun ilk Sprint yarışı için Şangay'a geri dönüyor ve Charles Leclerc, antrenman eksikliğinin bir sonucu olarak hafta sonunun 'daha zorlu' olacağını kabul ediyor.

Monakolu pilot, Japonya'da damalı bayrağın ardından Suzuka'da basına verdiği demeçte, "Bu ilginç bir hafta sonu olacak."

"Sprint hafta sonunun her zaman çok zor olduğunu düşünüyorum ve bu hafta sonlarında hataya yer olmuyor."

Ferrari'nin sıralamada nerede olacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Bilmiyorum, bence tablo buradakine Japonya'ya benzer olacak, Red Bull hâlâ üstün durumda."

"Biz en iyi ikinci takımız ama McLaren de fena değildi, Japonya'da gerçekten iyiydiler ve bize çok yakındılar. Neler olacağını göreceğiz."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşı Carlos Sainz, RB20'nin doğuştan gelen hızı göz önüne alındığında, Red Bull'un gridin geri kalanına göre avantajını koruyacağını düşünüyor.

Scuderia'nın geliştirme çalışmaları devam ederken, daha fazla zafer şansı elde etmek için Melbourne'de olduğu gibi daha fazla hafta sonu geçirmeye çalışacaklar.

Sainz, Red Bull hakkında şunları söyledi: "Bence biz bir ya da iki geliştirmeyle onların seviyesine gelene kadar kesinlikle bir avantaja sahip olacaklar. Ama o zamana kadar sahip olacakları avantaj düşünüldüğünde bizim öne geçmemiz için biraz geç olabilir."

"Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var! Çünkü Red Bull'un hata yaptığını çok sık görmüyoruz." 

"Ben de bir yarış kaçırdım ve bu hem takım hem de benim için şampiyonada pahalıya mal olabilir."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu benim Ferrari'deki son yılım, yani kaybedecek bir şeyim yok ve geri dönmek için her şeyi deneyeceğiz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Formula 1
Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"
Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"

Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"

Formula 1
Çin GP
Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"
Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Formula 1
Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Son Haberler

Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?

Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?

F1 Formula 1
Çin GP
Haas, 2024'te "ezberleri bozan" aracını nasıl ortaya çıkardı?
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

F1 Formula 1
Çin GP
Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?
Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"

Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"

F1 Formula 1
Çin GP
Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"
Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

F1 Formula 1
Çin GP
Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye