Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Ferrari, Avustralya'da elde ettiği 1 ve 2. sırayla Red Bull'dan sonraki en hızlı takım olduğunu gösterirken, Max Verstappen bu sezon şimdiye kadar bitirdiği üç yarışı da kazandı.

Formula 1, bu hafta sonu 2019'dan bu yana ilk kez ve sezonun ilk Sprint yarışı için Şangay'a geri dönüyor ve Charles Leclerc, antrenman eksikliğinin bir sonucu olarak hafta sonunun 'daha zorlu' olacağını kabul ediyor.

Monakolu pilot, Japonya'da damalı bayrağın ardından Suzuka'da basına verdiği demeçte, "Bu ilginç bir hafta sonu olacak."

"Sprint hafta sonunun her zaman çok zor olduğunu düşünüyorum ve bu hafta sonlarında hataya yer olmuyor."

Ferrari'nin sıralamada nerede olacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Bilmiyorum, bence tablo buradakine Japonya'ya benzer olacak, Red Bull hâlâ üstün durumda."

"Biz en iyi ikinci takımız ama McLaren de fena değildi, Japonya'da gerçekten iyiydiler ve bize çok yakındılar. Neler olacağını göreceğiz."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşı Carlos Sainz, RB20'nin doğuştan gelen hızı göz önüne alındığında, Red Bull'un gridin geri kalanına göre avantajını koruyacağını düşünüyor.

Scuderia'nın geliştirme çalışmaları devam ederken, daha fazla zafer şansı elde etmek için Melbourne'de olduğu gibi daha fazla hafta sonu geçirmeye çalışacaklar.

Sainz, Red Bull hakkında şunları söyledi: "Bence biz bir ya da iki geliştirmeyle onların seviyesine gelene kadar kesinlikle bir avantaja sahip olacaklar. Ama o zamana kadar sahip olacakları avantaj düşünüldüğünde bizim öne geçmemiz için biraz geç olabilir."

"Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var! Çünkü Red Bull'un hata yaptığını çok sık görmüyoruz."

"Ben de bir yarış kaçırdım ve bu hem takım hem de benim için şampiyonada pahalıya mal olabilir."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu benim Ferrari'deki son yılım, yani kaybedecek bir şeyim yok ve geri dönmek için her şeyi deneyeceğiz."