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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Sainz da sıralama turlarının ardından hakemlerle görüşmeye çağrıldı

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Carlos Sainz da sıralama turlarında gereksiz şekilde yavaş sürdüğünden dolayı hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Sainz da sıralama turlarının ardından hakemlerle görüşmeye çağrıldı

FIA, sıralama turları öncesinde 9 ve 10. virajlarda herhangi bir şekilde yavaşlanamaması gerektiği konusunda pilotları uyarmıştı.

Ancak sıralama turlarının ikinci bölümünde bazı pilotlar önündeki pilotlarla aralarındaki arayı açabilmek adına son iki virajda yavaşladı. Bunun sonucunda Sebastian Vettel, hem turuna yetişemedi hem de Fernando Alonso'yu engellemiş oldu.

Bu olayın ardından hakemlerin yanına çağrılan Vettel, kendisine ceza verilmesi durumunda önünde yavaşlayan pilotların da ceza alması gerektiğini de belirtmişti. 

Bu grubun içinde bulunan Valtteri Bottas, ilk olarak hakemlerle görüşmeye çağrılmıştı.

Sainz da sıralama turlarının ikinci bölümünde oluşan ve öndeki araçlarla boşluk yaratabilmek için dokuzuncu virajda yavaşlayan araç treninin bir parçasıydı. İspanyol pilot da bundan ötürü hakemlerle görüşmeye çağrıldı. 

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