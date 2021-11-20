Sainz da hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

İspanyol pilot, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı başarmıştı ve yarışa orta lastikle başlayacak birkaç isimden birisiydi.

Sıralama turlarını yedinci bitiren Sainz, sıralama turlarının son bölümünde Pierre Gasly'nin yolda kalmasından kaynaklanan sarı bayrağa uymadığı gerekçesiyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

İspanyol pilottan önce Max Verstappen de hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı. Verstappen'den farklı olarak Sainz, çift sarı bayraklara değil, tek sarı bayrağa uymamakla suçlanıyor.

Sainz görüşmeye Ferrari temsilcileriyle katılacak ve olayı anlatacak.