Sainz: "Cuma günü yaptığımız testler, uzun vadede meyvesini verecek"

Ferrari; öngörülemeyen bir SF-23 aracı nedeniyle tutarsız bir sezon geçiriyor ve takım bu nedenle şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak buna rağmen Ferrari, yaz tatilinin ardından ivme kazanmayı başardı ve Sainz, arka arkaya ikinci pole pozisyonunu aldığı Singapur'da zafere uzandı.

Ancak Sainz, aradan sonraki ilk üç yarışta Charles Leclerc'e üstünlük sağladıktan sonra, Japonya Grand Prix'sinde takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Geçen hafta sonu Katar Grand Prix'sinden önce konuşan Sainz, Ferrari'nin en son güncellemesinin (yeni taban) Suzuka'da Leclerc'in gerisinde kalmasına katkıda bulunduğunu reddetti.

Bu olasılık kendisine sunulduğunda "Bunun güncellemeyle hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorum."

"Charles'ın Japonya'da çok iyi bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyorum. Benim açımdan bakıldığında ise Cuma günü araçta ve ayarlarda farklı şeyler denediğimde biraz kafam karışmıştı."

Sainz, Ferrari'nin 2023'te sorunlu aracının üstesinden gelmeye çalışmanın "bu sezon sahip olduğu bir yaklaşım" olduğunu ve ileride daha iyi ödüller kazanmasını umduğunu açıkladı.

"Bu sezon bazı cuma günlerini farklı mekanik şeyler ve denemeler yapmaya ayırdım, böylece aracı biraz daha sürülebilir ve benim için daha sevimli hale getirdim."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bunu yaptığım hafta sonlarından biri olarak Japonya'yı seçtim. Ne yazık ki, denediğim her şey işe yaramadı, sıralama turlarına geldiğimde biraz zaman kaybetmiştim."

"Ancak yarışta araçla yine çok güçlüydüm, bu yüzden gelecek hafta sonu için ne yapacağımı biliyorum."

"Ve bu yıl benimsediğim bir yaklaşım var. Bu, yarıştığınız yarışta kısa vadede işe yaramayabilir ancak orta ve uzun vadede iyi olabilir."

İtalyan takımın yeniden dirilişi, sezonun yeniden başlamasının hemen ardından Zandvoort'ta yapılan kapsamlı testlerle başlamıştı.

Sainz ayrıca mühendisleriyle verimli bir toplantı yaptığını ve bunun, bu yıl uzun süredir benimsemeye çalıştığı ayar yönünü takip etmesine olanak sağladığını da itiraf etti.

Suzuka'dan herhangi bir ders alıp almadığı sorulan Sainz, "Evet %100 ve umduğum da buydu. Japonya'yı seçtim çünkü çok fazla yüksek hızlı içeriğe sahipti. Bu yüzden daha önce öğrenilmesi gereken çok şey var, örneğin Austin'in yüksek hızı."

"İşte bu yüzden tüm bu şeyleri test etmek için Japonya'yı seçtim. Araçta neyin işe yarayıp neyin yaramadığını biliyorum ve evet dediğim gibi F1'de bazen yaklaşım budur, özellikle de artık test yapmadığınız zaman. Test günlerinizi seçmeniz gerekiyor ve ben de öyle yapıyorum. Japonya'da da bunu yaptım." cevabını verdi.

Sainz, son yarışlarda umut verici işaretler vermesine rağmen, Ferrari'nin lastik aşınması endişelerinin üstesinden geldiğini doğrularken de temkinli davrandı.

Sainz, "Bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Bence bunu söylemek için çok erken. Biliyorsunuz, bu açıdan her zaman çok ama çok temkinliyim, özellikle de Japonya'daki tek büyük değişiklik tabandı ve tabanın hiçbir şekilde çok büyük bir şey olmadığını biliyoruz."

"Bu yüzden lastik aşınma durumumuzun ve bozulmamızın daha iyi olup olmadığına karar vermek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Durumun gerçekten böyle olup olmadığını görmek için daha fazla örnek görmeyi tercih ettim." dedi.