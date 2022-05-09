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Formula 1 / Miami GP Haberler

Sainz, cuma günkü kazasının ardından Miami GP'de boyun ağrısıyla mücadele etmiş

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cuma günü antrenman sırasında yaptığı kazanın ardından Miami Grand Prix'sinde boyun ağrısı yaşadığını söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Sainz, cuma günkü kazasının ardından Miami GP'de boyun ağrısıyla mücadele etmiş
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Sainz, cuma günü ikinci antrenman seansında, 14. virajın dışındaki korumasız beton duvara çarptı.

İspanyol, cumartesi günü yeniden güvenini topladı ve sıralamada takım arkadaşının arkasında ikinci oldu.

Pazar günü ise startta Red Bull pilotu Max Verstappen'e geçildi ancak daha sonra, yarışın sonunda lastik avantajı olan Sergio Perez'i arkasında tuttu.

Sainz, çizgiyi Verstappen'in sekiz saniye gerisinde geçti ve üçüncü oldu.

Yarışın ardından konuşan Sainz, cuma günü yaptığı kazanın sıkıntılarını hâlâ hissettiğini ve yarışta boyun ağrısıyla mücadele ettiğini söyledi.

Sainz, "Cuma günkü kazanın ardından yarışta hâlâ biraz boyun ağrım vardı ama baş ettim."

"Özellikle son kısımda Checo'yu arkada tutmak çok zordu ama podyumda kalmayı başardım ve bu iyi bir sonuç." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pazar günkü yarış, pistin tümsekli yapısı ve Güney Florida'nın sıcak ve nemli havası ile sürücüler için fiziksel bir zorluk haline geldi.

Hâlâ ilk galibiyetini almak için çabalayan Sainz, şimdiye kadar F1-75'i anlamakta ve takım arkadaşı Leclerc'e yetişmekte zorlandı fakat sezonun üçüncü podyumunu aldı.

İspanyol, "Kolay değildi."

"Lastikler ve sıcaklık yüzünden zorlu bir yarış oldu. Araç çok kayıyordu."

"Fakat sonunda hak ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum. Üçüncü oldum ve buradan ilerleyebiliriz. Daha fazlasını istiyorum ama bu kötü değil." dedi.

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